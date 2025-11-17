Iván Mariñas (43 años), sobre cómo preparar una mariscada 'low-cost': "Es un manjar súper económico"

0 votos

El marisco es el protagonista en la gastronomía gallega. A menudo se reserva para ocasiones especiales, como Navidad, pero Iván Mariñas (43 años) demuestra que también es posible disfrutar de una mariscada low cost.

El chef gallego, conocido por su participación en MasterChef, comparte numerosas recetas en su perfil de Instagram, entre ellas una propuesta muy económica de mariscada con navajas, langostinos, mejillones, etc.

Así prepara Iván Mariñas la mariscada 'low cost' más deliciosa

El marisco de Galicia es reconocido mundialmente por su gran calidad y variedad. Algunos productos, como los percebes o la centolla, son de precio más elevado, mientras que otros, como los mejillones, son más asequibles para el bolsillo.

Es una creencia común que las mariscadas se reservan para ocasiones especiales debido a su precio. No obstante, el chef gallego Iván Mariñas nos enseña cómo preparar una versión low cost súper fácil y en casa.

"¿Sabías que es posible marcarte una auténtica mariscada sin que te salga por un ojo de la cara? A veces nos olvidamos de algunos productos que con muy poca elaboración pueden marcar la diferencia", señala al comienzo del vídeo.

Para preparar este auténtico manjar de los Dioses tan sólo es necesario comprar navajas, langostinos y mejillones. También serán necesarios otros ingredientes, como cebolla, pimiento rojo y concentrado de tomate.

A continuación, te detallamos todos los ingredientes necesarios y pasos a seguir de la mariscada low cost que propone Iván Mariñas:

Ingredientes Navajas

Langostinos

Mejillones

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 puñado de champiñones

1 chorro de vino blanco

1 cucharada de kimchi

1 cucharada de concentrado de tomate

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Paso 1 Cortamos la cebolla y el pimiento rojo, y pochamos en una olla. A continuación, añadimos los champiñones Paso 2 Agregamos un chorrito de vino blanco, una cucharada de kimchi y otra de tomate concentramos Paso 3 Limpiamos los mejillones, los ponemos en otra olla hasta que se abran y retiramos Paso 4 Pelamos los langostinos y limpiamos las navajas, y los introducimos en la olla junto con el resto de ingredientes Paso 5 Esperamos 3-4 minutos para añadir los mejillones y finalizar la receta

En cuestión de minutos tendrás lista esta receta que, además de ser súper económica, es sana y muy nutritiva. Como consejo adicional para disfrutar al máximo el sabor, Iván Mariñas recomienda comprar un buen pan "y no parar de mojar".

Mariscada low cost en casa: perfil nutricional

Esta mariscada low cost, ideal para una comida o cena en casa, contiene tres ingredientes principales: mejillones, navajas y langostinos. Además, como base de la receta, también lleva cebolla, pimiento rojo y otros ingredientes básicos que solemos tener en la despensa.

A nivel nutricional, los mejillones aportan proteínas de buena calidad y poseen un bajo contenido en grasa, mientras que los langostinos son ricos en ácidos grasos omega-3, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Por otra parte, las navajas son unos moluscos fuente de proteínas (15%) y bajo contenido en grasas (1%). "De su grasa destaca el contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3", señala la institución.

Los ácidos grasos omega-3, presentes en estos productos, son esenciales para la salud cardiovascular, cerebral y visual. En este sentido, ayudan a reducir la presión arterial, tienen un efecto antiinflamatorio y son fundamentales para el desarrollo del cerebro durante el embarazo.