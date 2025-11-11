Queda tiempo para ir de pinchos por Ponteareas (Pontevedra): Se amplía la "Pinchoteca"

El jurado de la "Pinchoteca" de Ponteareas. Cedida

El concurso gastronómico "Pinchoteca" ampliará su duración tras el éxito cosechado en esta última edición: Tanto por parte del público, como de los establecimientos de hostelería. Así, el certamen seguirá este viernes, día 14 de noviembre, el sábado, día 15, y el domingo, día 16.

Ricardo González, edil de Comercio, recordó a los participantes que, para poder acceder al sorteo, será necesario depositar los pasaportes sellados en los buzones de la "Pinchoteca", repartidos entre la veintena de locales participantes.

Esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar la hostelería local y poner en valor "a riqueza culinaria da vila". La Pinchoteca tiene horario de 19:00 horas a 23:00 horas, los viernes y los sábados; y de 11:00 horas a 14:30 horas, los domingos.

Las propuestas, que no superan los tres euros, se pueden consultar en la web pinchotea.ponteareas.gal.

Cafés Donoso, Cooperativa do Requeixo das Neves, Cuatro Parroquias, Elena Pérez, Espazo Termal Teáns (Salvaterra de Miño), Estrella Galicia, Froiz, Gadis, Reyvi y Si Radio harán posible, con su colaboración, la entrega de premios.