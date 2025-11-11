Marcos Serén (35), cocinero, sobre el guiso de calamares: "Hay que congelarlos 48 horas para que queden tiernos"

0 votos

Total: 1 h

Los potajes, los cocidos, las sopas calentitas y los guisos son los platos que más suelen apetecer con la llegada del frío. Pues bien, el recetario gallego cuenta con una lista (casi) infinita de preparaciones contundentes para entrar en calor.

Una de esas recetas tradicionales de las abuelas gallegas es el guiso de calamares con patatas, un plato tan sabroso como reconfortante que te ayudará a sobrellevar los días más fríos del año. Marcos Serén, cocinero gallego afincado en Asturias, nos cuenta cómo prepararlo paso a paso.

Delicioso, fácil y muy reconfortante

Pocos platos hay más apetecibles para entrar en calor que un delicioso guiso de calamares y patatas. Un plato muy sabroso y reconfortante, ideal para integrar en un menú semanal ligero y saludable. Es una de esas recetas que se transmiten de generación en generación y que conservan "el sabor tradicional marinero", garantiza Marcos Serén.

El guiso de calamares y patatas es un símbolo de la cocina casera y de la comida lenta, donde el tiempo y la paciencia son esenciales para conseguir un plato lleno de sabor. A continuación, te detallamos el listado de ingredientes y pasos a seguir:

Ingredientes 400 g de calamares

500 g de patatas

50 g de ajo

100 g de cebolla

80 g de pimiento verde

50 g de carne de choricero

2 g de azafrán

100 ml de brandy

600 ml de caldo de pescado

1 hoja de laurel

Aceite de oliva

Sal Paso 1 En una olla, pochamos el ajo, la cebolla y el pimiento Paso 2 Añadimos los calamares previamente cortados y rehogamos unos minutos Paso 3 A continuación, incorporamos la carne de choricero, el azafrán, el laurel y el brandy Paso 4 Dejamos evaporar el alcohol y mezclamos Paso 5 Agregamos las patatas cortadas y mezclamos con el sofrito Paso 6 Cubrimos el guiso con el caldo de pescado Paso 7 Cocinamos durante 30 minutos a fuego medio Paso 8 Apagamos el fuego, dejamos repostar, y ¡a disfrutar!

Para que los calamares queden bien tiernos, Marcos Serén recomienda congelarlos durante, al menos, 48 horas. En caso de no tener calamares, pueden sustituirse por sepia o chocos. Además, como todos los guisos, "están aún más rico reposado".

#patatas #calamares #cocina #recetasfáciles ♬ sonido original - Recetas fáciles by MSPín @chefmspin.recetas 🥣🦑🥔 GUISO de CALAMARES con PATATAS :El sabor tradicional marinero, sencillo y delicioso. ♥️💾 GUARDA esta receta y SÍGUEME . 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chefmspin.recetas ✅ ➖CALAMARES GUISADOS CON PATATAS➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Calamares 400 gr 🔸Patatas 500 gr 🔸Ajo 50 gr 🔸Cebolla 100 gr 🔸Pimiento verde 80 gr 🔸Carne de choricero 50 gr 🔸Azafrán 2 gr 🔸Brandy 100 ml 🔸Caldo de pescado 600 ml 🔸Laurel 1 ud 🔸Aceite de oliva 🔸Sal 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. En una olla pochar el ajo, la cebolla y el pimiento verde. ▪️2. Añadir los calamares cortados y rehogar unos minutos. ▪️3. Incorporar la carne de choricero, el azafrán, el laurel y el brandy. ▪️4. Dejar evaporar el alcohol y mezclar. ▪️5. Agregar las patatas chascadas y mezclar con el sofrito. ▪️6. Cubrir con el caldo de pescado. ▪️7. Cocinar tapado durante 30 minutos a fuego medio. ▪️8. Apagar el fuego y dejar reposar antes de servir. 🔍 TIPS: 🔹Congelar el calamar 48 h ayuda a que quede tierno. 🔹Puedes sustituir el calamar por sepia o choco. 🔹Como todos los guisos, está aún más rico reposado. ♦️INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS♦️ ©️Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #guisos

Guiso de calamares y patatas: perfil nutricional

El calamar es el ingrediente principal de este reconfortante guiso para el otoño e invierno. En cuanto a su perfil nutricional, es fuente de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3. Es rico en minerales (selenio, fósforo y yodo) y vitaminas (vitamina B12, vitamina E y niacina).

De hecho, una ración de calamares aporta casi el 100% de las ingestas recomendadas de vitamina B12. No obstante, es el cefalópodo con mayor contenido en colesterol, por lo que no es recomendable su consumo en personas que presenten altos niveles en sangre.

Por otra parte, la patata aporta minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, según la Fundación Española de Nutrición (FEN).

En la composición de la patata cabe destacar el contenido en hidratos de carbono, así como de vitamina C, si bien una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción. Para preservarlo, es recomendable cocinarla al vapor o al horno (envueltas en papel de aluminio).