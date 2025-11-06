Carla Soldevilla (29), cocinera, sobre la receta gallega desconocida en España: 5 ingredientes y lista en 25 minutos

Galicia tiene muchos platos de cuchara reconfortantes en otoño, ya que es la temporada de productos del bosque como setas, lo que da lugar a guisos reconfortantes. Este mes de noviembre también es el momento ideal para disfrutar de otro alimento estrella: las castañas.

Las castañas, como todos los frutos secos, son ricas en vitaminas, minerales, fibra e hidratos de carbono, que aportan energía, ayudan a la salud cardiovascular y digestiva, fortalecen el sistema nervioso y tienen un importante poder antioxidante.

La receta de las abuelas gallegas que desconocen en España

En Galicia, las castañas se comen tanto en platos salados como en dulces. Su sabor dulce combina bien con ingredientes salados y pueden ser un acompañamiento para diversos platos otoñales, aunque muchos las prefieren para el postre.

Si hay una receta de las abuelas gallegas poco conocida en el resto de España, esa es la de castañas con leche. Se trata de un plato tan reconfortante como delicioso, que no podrás dejar de disfrutar durante esta temporada de otoño.

La preparación es realmente sencilla y solo se necesitan cinco ingredientes para que quede delicioso. Carla Soldevilla, influencer gastronómica, nos explica cómo prepararlo; a pesar de ser de Terrassa, domina a la perfección esta receta tradicional de las abuelas gallegas.

"Antes de hacer las castañas con leche, pregunté a mis seguidores gallegos cómo las hacían ellos en su casa. Varios me disteis las recetas de vuestras abuelas, el problema es que eran diferentes, así que he elegido una de ellas", comienza Carla Soldevilla (@chefenials) al principio del vídeo.

#food #receta ♬ sonido original - chefenials @chefenials 🌳🥣CASTAÑAS CON LECHE!!!! postre? cena? la verdad es que, después de leer todo lo que mis seguidores gallegos me han dicho sobre esta receta, lo único que me ha quedado claro es que en cada casa se hace y se consume de una forma diferente. . 🌰🥛250g de castañas, medio litro de leche, una rama de canela, piel de media naranja, dos cucharadas de azúcar. . #comida

Previamente a la preparación, la influencer indica los ingredientes y las cantidades exactas necesarias para elaborar la receta:

250 g de castañas

1/2 l de leche

1 rama de canela

Piel de naranja

2 cucharadas de azúcar

Una vez que tengamos todos los ingredientes, los pasos a seguir son:

Antes de cocer las castañas, realizamos un corte en forma de cruz para evitar que exploten En una olla con agua, cocemos hasta que estén completamente blandas y, a continuación, las pelamos Añadimos la leche y las castañas en otra olla, e infusionamos con canela, naranja y azúcar Dejamos reposar, servimos y ¡a disfrutar!

Una receta tan deliciosa como nutritiva

Las castañas son el ingrediente principal de esta receta dulce. A pesar de ser un fruto seco, su composición se asemeja más a la de los cereales. Por eso, la cantidad de grasa es notablemente inferior y su contenido en agua es cercano al 50%.

Los contenidos en vitaminas no son muy significativos, pero podemos destacar las del grupo B. En cuanto a los minerales, las castañas son fuente de fósforo y potasio. Asimismo, son fuente de fibra y ricas en hidratos de carbono.

Por otro lado, la leche constituye el mejor aporte de calcio, proteínas y otros nutrientes para la conservación de la masa ósea. Su consumo habitual previene la desmineralización de los huesos, causa frecuente de osteoporosis y fracturas.

Merece una mención especial el contenido en hierro y calcio de la canela, seguido de zinc, potasio, selenio, vitamina B6 y C.