El restaurante de Galicia donde comer comida casera hasta no poder más: "Cocido espectacular"

Con la bajada de las temperaturas, vuelven a apetecer los platos de cuchara, y cuando salimos a comer fuera es difícil resistirse a un buen potaje.

En Galicia abundan los restaurantes de cocina tradicional que destacan por su buen hacer, pero si los camioneros tuvieran que quedarse con uno, lo tendrían claro: elegirían Pontiñas.

El mejor restaurante de carretera para comer cocido

Plato de cocido del hotel restaurante Pontiñas, en Lalín (Pontevedra) Hotel Restaurante Pontiñas

En el corazón de Galicia, Lalín (Pontevedra) alberga uno de los restaurantes más recomendados por los profesionales del transporte por carretera. De hecho, figura en la guía El Camionero Recomienda.

Pontiñas es una parada obligatoria tanto para los vecinos de la zona como para turistas y peregrinos del Camino de Santiago y, sobre todo, para los transportistas que buscan buena comida casera y un trato cercano.

Este restaurante de Lalín destaca por su buena cocina, con numerosas propuestas para aquellos que quieran comer carne, pescado o probar el plato estrella de la zona, el cocido, del que todo el mundo habla maravillas.

"Un cocido contundente, completo, sabroso y con una atención exquisita", dice una de las más de 600 reseñas en Google. A lo que otra añade: "Cantidad generosa y te preguntan si quieres más grelos".

Cachola, grelos, garbanzos, chorizos, grelos... el cocido de Pontiña se prepara con los mejores ingredientes y con todo el sabor de la tradición gallega. Así que, si tienes la oportunidad, no dudes en reservar mesa.

Pero Pontiñas no solo destaca por su cocido excepcional. También ofrece uno de los menús más económicos de la zona: por solo 10 euros, con primeros, segundos y postre a elegir, tal y como resaltan en su página web.

Además, los comensales que deseen descansar podrán hacerlo en el hotel del complejo, que cuenta con un total de 22 habitaciones con todas las comodidades necesarias (aire acondicionado, calefacción, TV..) para relajarse tras la comida.

Cómo llegar

El Hotel Restaurante Pontiñas se encuentra a medio camino entre Santiago de Compostela y Ourense. Situado a pie de carretera, goza de una ubicación ideal para camioneros, turistas y peregrinos que buscan recargar energía o pernoctar con comodidad.

Las coordenadas GPS son: 42.6655413,-8.1229907