Gran fiesta del cocido el 11 de octubre con un menú a reventar por 36 euros y música en directo

Después del verano, época en la que los cocidos suelen quedarse fuera de los xantares populares y de las comidas en las casas, llega octubre y, con él, las primeras fiestas dedicadas a este manjar de nuestra gastronomía. Un cocido gallego de verdad, ese que se sirve con todo en la mesa, incluida la cachola, para que cada quien disfrute de la parte del cerdo que más le guste.

Y qué mejor forma que celebrar la llegada del otoño que con un buen cocido en buena compañía. En Vilagarcía de Arousa no pierden el tiempo y, el próximo 11 de octubre, en el barrio de Os Duráns se celebra una gran fiesta del cocido con un menú exquisito y música en directo.

Cocido a reventar por 36 euros

Si estabas deseando comer un buen cocido después de los meses de verano, tienes una cita muy especial en el barrio de Os Duráns, en Vilagarcía de Arousa, donde se celebrará el próximo domingo 11 de octubre (víspera del festivo) una fiesta gastronómica dedicada al cocido gallego.

La programación comenzará con una sesión vermú amenizada por Dieguiño, quien pondrá la música con la que comenzar a bailar para abrir el apetito. A continuación, a partir de las 14:30 horas, llegará el momento más esperado por todos: el cocido gallego.

El menú para adultos tiene un precio de 36 euros e incluye sopa, cocido, pan y bebida, además de sobremesa, café y chupito. Los menores de 12 años pueden optar por un menú infantil a 16 euros que ofrece patatas, milanesa, agua, refrescos y el postre.

Además, se dispondrá de una carpa cubierta por si acaso el tiempo no acompaña, que siendo Galicia nunca se sabe o, lo mismo, hasta se viven las cuatro estaciones del año en el mismo día. También habrá sorteos muy especiales para los asistentes.

Una vez terminada la comida, Dieguiño volverá para amenizar el tardeo. Así, la música estará presente durante prácticamente toda la jornada para contribuir a que el ambiente no decaiga y que no se pierdan las ganas de disfrutar en la mejor compañía.

Si te interesa formar parte de esta comida tienes de plazo para reservar hasta el 6 de octubre a través de los números que aparecen en el cartel o directamente en el Bar Campos. No pierdas la oportunidad de disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega, con buena música y mejor compañía.