Zorza a reventar a precios populares el 18 de septiembre en una gran fiesta con queimada y música en directo

A los gallegos nos gusta mucho disfrutar de una buena fiesta y, si además hay comida de por medio, mucho mejor. Más allá de mariscos, en Galicia existen numerosas fiestas dedicadas a todo tipo de productos y, como no podía ser de otra forma, la zorza también tiene su propia fiesta.

En el concello de A Guarda (Pontevedra), concretamente en el barrio de A Gándara, en la parroquia de Salcidos, se celebrará el viernes 18 de septiembre la XXXVIII Festa da Zorza. Una cita que ya se ha convertido en toda una tradición en la zona y que cada año reúne a cientos de visitantes dispuestos a disfrutar de este popular manjar gallego.

Degustación de zorza a precios populares

La zorza es un plato típico de la gastronomía gallega, pero que en función de la provincia que visites, se suele preparar de forma diferente.

Por ejemplo, en zonas de las provincias de A Coruña y Pontevedra es común que te la sirvan en trozos o tacos de carne de cerdo más grandes, similar al raxo, pero con un adobo a base de ajos, vino blanco, orégano y pimentón, que le aporta ese color rojizo tan suyo. En cambio, en zonas de Lugo y Ourense se sirve como si fuese un picadillo.

Sea como sea, no cabe duda de que es un plato exquisito y por eso el barrio de A Gándara, en Salcidos, volverá a llenarse de un ambiente espectacular con la celebración de la 38ª edición de la Festa da Zorza. El evento tendrá lugar el viernes 18 de septiembre y forma parte del programa de fiestas en honor a la Virxe das Mercedes.

La jornada arrancará a las 18:00 horas, momento en el que dará comienzo la degustación de raciones de zorza a precios populares. Durante la tarde y la noche, vecinos y visitantes podrán acercarse hasta A Guarda para disfrutar de este tradicional plato, protagonista absoluto de la fiesta.

En la pasada edición de 2025, el concello de A Guarda indicó que pretendía repartir hasta 680 kg de zorza entre los asistentes en raciones cuyo precio era 10 euros, con pan y bebida.

A medida que avance el día, la música también se hará notar. A medianoche, los asistentes podrán disfrutar de música en directo a cargo del trío Somozas. Posteriormente, será el turno del DJ Cristian Pereyra, encargado de alargar la fiesta hasta que el cuerpo aguante.

Y, como manda la tradición, esta fiesta no podría terminarse sin un buen toque gallego: habrá queimada para todos los asistentes que se animen a disfrutar de esta bebida tan típica y popular en Galicia.