Gran fiesta del pulpo el 13 de septiembre con un menú a 35 euros con empanada, carne, bebida, postre y café

Galicia no sería la misma sin la gran cantidad de fiestas gastronómicas que se celebran a lo largo del año en honor a diferentes manjares del mar y de la tierra que tenemos la suerte de disfrutar en esta comunidad. Productos de la máxima calidad y de proximidad, que destacan por su sabor y que forman parte de nuestra identidad gastronómica.

Hay fiestas dedicadas a todo tipo de productos: diferentes mariscos, la empanada, la carne y, por supuesto, el pulpo. Aunque biológicamente el pulpo es un molusco cefalópodo, en el ámbito culinario y gastronómico se considera un marisco. Es, sin duda, uno de los productos gallegos más celebrados, pues en la comunidad hay un sinfín de fiestas dedicadas a él.

Raciones a precios populares

No son pocos los municipios que organizan fiestas alrededor del pulpo y, de hecho, algunos llegan a celebrarlo varias veces al año, como es el caso de Torroña, en la parroquia de Burgueira, en Oia (Pontevedra). El domingo 13 de septiembre, esta aldea se prepara para celebrar una gran pulpada con la que reunir a vecinos y visitantes alrededor de este manjar.

Por si fuera poco, no solo habrá pulpo, sino que el menú estará compuesto por otras delicias gallegas que siempre tienen su sitio en cualquier mesa. Además del pulpo, habrá empanada, carne ó caldeiro, pan, bebida, postre y, por supuesto, café y chupito. Una buena forma de encher o bandullo rodeado de tus familiares o amigos y con un ambiente espectacular.

Se empezará a servir a partir de las 13.30 horas. Todo ello por el precio de 35 euros para los adultos. Los menores de 10 años solo tendrán que pagar 15 euros, mientras que para los menores de 5 años el menú es totalmente gratuito.

Por si fuera poco, no solo habrá comida, sino que la música en directo también tendrá un papel fundamental en esta celebración. El dúo Alma Nova será el encargado de poner el ritmo a esta fiesta gastronómica. Una combinación perfecta para disfrutar de un día diferente en buena compañía.

Para hacerte con tu ticket y disfrutar de este festín, debes acudir a alguno de los puntos de venta (Bar Salinas y Carnes O Rosal) antes del 11 de septiembre a las 20:00 horas. A partir de esa hora, la venta para acceder a esta gran pulpada estará cerrada.