Confirmado: regresa a Galicia la gran fiesta del jamón con la elaboración de un bocadillo gigante de 20 metros

El verano gallego no puede entenderse sin una de sus celebraciones estrella de la temporada: la Feria del Jamón de A Cañiza (Pontevedra).

Este año, la gran cita gastronómica se celebrará el 15 de agosto en la Carballeira do Cacharado, aunque la programación festiva arrancará antes con diversas actividades de ocio para todos los públicos.

A Cañiza preparará un bocadillo de jamón gigante de 20 metros

La Feria del Jamón es una de las fiestas gastronómicas más importantes de Galicia, declarada de Interés Turístico por la Xunta, y uno de los principales escaparates de la riqueza gastronómica del municipio.

En la edición número 60, la Carballeira do Cacharado volverá a ser el gran punto de encuentro de la jornada gastronómica de la feria.

Este jueves, 13 de agosto, se celebrará el 'XI Taller del Bocadillo de Jamón', en el que se elaborará un gran bocadillo de 20 metros de longitud. "Un año más, cortaremos un jamón y prepararemos una barra de pan gigante de una sola pieza", informan fuentes municipales.

Al mismo tiempo, los más pequeños de la casa podrán disfrutar del 'Taller de Pan', en el que aprenderán a elaborar la masa, darle las formas más curiosas y hornear el pan.

La programación del viernes, 14 de agosto, incluye pasacalles, una masterclass de corte de jamón y cata de vinos con aforo limitado a 100 plazas y una verbena con las orquestas Escaparate y La Ocaband.

Al día siguiente, la Carballeira do Cacharado ofrecerá raciones de jamón, por un precio popular de ocho euros, en cinco elaboraciones diferentes:

Jamón serrano de máxima calidad

Jamón asado en su propio jugo acompañado de la salsa típica de la zona

Tortilla de jamón

Croquetas

Empanada artesana elaborada en un horno tradicional familiar

El ticket incluye también una copa de vino albariño de las bodegas locales Eido da Fonte y Abelán, o agua y pan, además de un pañuelo conmemorativo de la 60ª edición y la participación en el sorteo de dos jamones.

La jornada festiva dará comienzo a las 11:00 horas, con el inicio del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón y una completa programación de actividades que se prolongará hasta la noche. Esta es la programación prevista para el día: