Una parroquia de unos 200 habitantes contrata a la orquesta París de Noia para sus fiestas este viernes

Ya no queda nada para el verano y eso se nota en el ambiente. Las diferentes parroquias, pueblos, municipios y ciudades gallegas comienzan a dar a conocer las fiestas que reunirán a vecinos y visitantes en torno a grandes degustaciones y verbenas, que pondrán el ritmo a las celebraciones.

En este sentido, este fin de semana se celebran las fiestas de San Antón en Aguións, en A Estrada (Pontevedra). Serán dos jornadas repletas de música y diversión, en las que los asistentes podrán bailar hasta altas horas de la madrugada al son de algunas de las orquestas más reconocidas de Galicia.

París de Noia y Marbella en la parroquia de Aguións

La parroquia de Aguións, en el municipio de A Estrada, se prepara para vivir un intenso fin de semana con la celebración de las fiestas en honor a San Antón.

Los festejos arrancarán el viernes 12 de junio con una gran verbena nocturna que promete reunir a cientos de personas. La cita contará con la actuación de la orquesta Fuego y una de las formaciones más queridas por el público gallego, la París de Noia. Ambas serán las encargadas de inaugurar unas fiestas que prometen atraer a numerosos asistentes.

El sábado 13 será el día grande de la celebración. La jornada comenzará con el recorrido musical de la charanga Os Atrevidos por la parroquia, animando las calles desde primera hora. A mediodía tendrá lugar la misa solemne, acompañada por las voces del coro parroquial, seguida de una animada sesión vermú con la charanga.

Ya por la noche, la música volverá a ser la gran protagonista con una nueva verbena que combinará verbena y espectáculo de discoteca móvil. La orquesta Marbella será la protagonista, junto a Pirámide XL con DJ Carlos López.

Como uno de los momentos más esperados, el cielo de Aguións se iluminará con la tirada de fuegos artificiales a las 00:00 horas que pondrá un toque especial a estas fiestas.