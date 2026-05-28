Actuación de París de Noia y tres días de fiesta a 20 minutos de Vigo: varias orquestas y animación infantil

Falta menos de un mes para dar la bienvenida oficial al verano, época en la que la mayor parte de los municipios gallegos celebran sus fiestas acompañados de verbenas, degustaciones populares y muy buen ambiente entre vecinos y visitantes.

La parroquia de Dornelas, en el municipio de Mos (Pontevedra), celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Franco. Tres días de celebración con orquestas de primer nivel en los que no faltará el buen rollo y el buen ambiente, además de una carpa por si el tiempo no acompaña.

De viernes a domingo, fiesta en Dornelas

La parroquia de Dornelas, en el municipio de Mos, celebrará un año más la tradicional Festa de San Franco, una cita muy esperada por vecinos y visitantes de toda la comarca de Vigo. Situada a tan solo 20 minutos de Vigo, esta fiesta combina devoción religiosa, música y actividades para todas las edades durante tres días.

La celebración comenzará el viernes 29 de mayo con una gran verbena nocturna. A partir de las 22:00 horas, los asistentes podrán disfrutar del gran show de una de las orquestas más populares de Galicia: París de Noia, quien estará acompañada del Trío Xtra para poner el ritmo y la diversión hasta altas horas de la madrugada.

El sábado 30 continuará la programación festiva con otra gran verbena que arrancará también a las 22:00 horas. En esta ocasión actuarán el Trío Azar y la orquesta Kubo, encargados de animar la noche con un repertorio variado para todos los públicos.

El domingo 31 estará dedicado especialmente a los actos tradicionales y culturales. A las 11:00 horas actuará el grupo de gaitas Airiños do Castelo y, una hora después, tendrá lugar la misa solemne en honor a San Franco, seguida de la tradicional subasta y una nueva actuación del grupo de gaitas.

Por la tarde, los más pequeños podrán divertirse con la animación infantil de Peter Punk y, posteriormente, se representará la obra teatral A Cividade, poniendo así el broche final a tres días de fiesta, tradición y convivencia.