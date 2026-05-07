Este municipio gallego celebra una degustación de centollo por solo 7 euros este fin de semana

El marisco es el producto estrella de Galicia. Aunque destacan los percebes, el pulpo, las vieiras y las zamburiñas, el centollo es considerado un manjar y uno de los mariscos más valorados en la cocina.

Conocida por su carne blanca, dulce y suave, el centollo está muy presente en restaurantes, establecimientos y en diversas fiestas gastronómicas, como la Festa dos Cachos de O Porriño (Pontevedra), que precisamente se celebrará este fin de semana.

Degustación de centollo a 7 euros en O Porriño

La Asociación de Vecinos de San Benito y San Sebastián, en colaboración con el Concello de O Porriño, celebrará este domingo una nueva edición de la Festa dos Cachos, un evento ya consolidado en la agenda cultural de la comarca de Vigo.

Cientos de vecinos y comensales están citados este domingo para degustar los cachos por un módico precio de 7 euros, a partir de las 12:00 horas.

Desde las 13:00 horas, habrá degustaciones por 8 euros en los restaurantes Pinzas (calle Leandro Diz) y O Xantar de Pepa (calle Pío XII). Además, el evento contará con pulpeira, rosquilleiras y animación de calle para disfrutar de un completo fin de semana festivo.

Para hablar de los orígenes de la Festa dos Cachos de O Porriño hay que remontarse un par de siglos atrás, a la resistencia porriñesa para evitar la entrada de los franceses en la villa.

Para conmemorar aquel momento histórico se levantó un cruceiro en O Porriño y, alrededor de él, fue creciendo un barrio que se convirtió en uno de los más emblemáticos del municipio.

A los elementos religiosos de la fiesta, en honor al Cristo dos Aflixidos, se fueron sumando con el tiempo otras actividades, como la degustación de centollo, "un marisco que aquí llamamos cachos", señalan fuentes municipales.

Así, este 2026 la Festa dos Cachos se celebrará el día 10 de mayo, con degustaciones a precios populares de centollo. También habrá pulpeira, rosquilleiras y animación de calle para disfrutar de un ambiente festivo.