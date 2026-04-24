Esta aldea de 50 habitantes celebrará una gran fiesta con Olympus y Panorama City este viernes

Las verbenas gallegas son mucho más que una simple fiesta: son un auténtico fenómeno cultural y social. Estas fiestas combinan música, baile y orquestas de pequeño y gran formato y, aunque son habituales del verano, también se celebran en primavera.

Sin ir más lejos, los vecinos de la pequeña aldea de A Gandarela, en Celanova (Ourense), celebrarán hoy viernes y mañana sábado sus fiestas en honor a San Marcos, con una programación a la altura de la ocasión.

Olympus y Panorama City, este viernes en Celanova

No hay mejor forma de empezar el fin de semana que disfrutando de una animada verbena. Tras una larga semana de trabajo, la recompensa llega en forma de fiesta, con la actuación de dos de las orquestas más populares de Galicia.

Las fiestas de la pequeña aldea A Gandarela -de solo 50 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- arrancan este viernes, 24 de abril, con la actuación estelar de las orquestas Olympus y Panorama City.

Con una apretada agenda de conciertos, Olympus y Panorama City harán parada en A Gandarela para animar sus fiestas en honor a San Marcos. La verbena comenzará a las 23:00 horas, según la programación.

Ambas formaciones prometen un viernes noche repleto de buenos momentos a modo de pistoletazo de salida de un fin de semana festivo en la aldea ourensana.

La agenda de mañana sábado, 25 de abril, comenzará por la mañana, a las 10:30 horas, con alboradas con la charanga Os Bandiños y a las 13:00 horas se oficiará una misa solemne, seguida de una procesión con charanga.

Os Bandiños también amenizará la sesión vermú de la jornada.

Ya por la tarde, los peques podrán disfrutar de una fiesta infantil y a las 21:00 horas tendrá lugar una cena popular cuyo menú incluye: huevos cocidos, lacón, queso, empanada de carne, ensalada de bonito, churrasco de ternera y cerdo, chorizo criollo, refrescos, postre, café y chupitos.

El precio de la cena es de 25 euros por persona. Los niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años pagan 15 euros, mientras que los menores de 6 años pueden acceder de forma totalmente gratuita.

Las fiestas de A Gandarela en honor a San Marcos concluirán con una animada verbena a cargo del trío 3.Com, Imcodee y un DJ sorpresa.