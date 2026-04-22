Hasta 200 euros de premio por hacer una tortilla de patatas: así es la fiesta cerca de Vigo que regresa este domingo

La tortilla de patatas es uno de los mayores manjares de nuestra gastronomía. Aunque pueda parecer sencilla de preparar, lograr el punto correcto de la patata y una textura jugosa no es tan fácil como parece. En Galicia, además, tiene un papel esencial, por eso es raro encontrar un restaurante o bar que no la ofrezca.

Por este motivo, muchos municipios gallegos organizan concursos de tortillas de patatas, donde los vecinos presentan sus elaboraciones y compiten por distintos premios según la valoración del jurado. En este contexto, este domingo 26 de abril, la localidad de Ponteareas (Pontevedra) celebra su XX Festa da Tortilla.

20 años de la Festa da Tortilla

El centro cultural de Ribadetea, parroquia de Ponteareas, acogerá el próximo domingo 26 de abril la vigésima edición de la Festa da Tortilla, una cita ya consolidada en el calendario festivo local, sobre todo para todos los amantes de este emblemático plato.

El evento arrancará a las 10:30 horas con la recepción de las tortillas participantes en el concurso, uno de los momentos más esperados de la jornada que desencadenará lo que viene después.

A partir de las 13:00 horas tendrá lugar la entrega de premios, seguida de una degustación que estará amenizada por la música del grupo de gaitas Naiama, aportando un ambiente festivo, familiar y muy gallego.

El certamen repartirá varios galardones: 200 euros para la mejor tortilla, 100 para la segunda clasificada y 50 euros para la tercera. Además, se reconocerán propuestas singulares con premios a la tortilla "desconsolada", algo muy innovador en este tipo de concursos.

La programación continuará por la tarde, a las 19:00 horas, con la actuación del grupo de teatro A Pedra do Cabalo, que representará la obra "A Pantasma de Papá". Así, la Festa da Tortilla de Ribadetea es tanto un evento gastronómico como cultural.