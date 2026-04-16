Un pueblo de Galicia reunirá a París de Noia, Olympus y José de Rico este fin de semana en un festival

Abril llega a su ecuador y eso solo puede significar una cosa: As Viñas Fest ya está aquí. El festival de San Cibrao das Viñas (Ourense) celebrará este fin de semana su edición de 2026 con una programación pensada para todos los públicos.

En pleno corazón de la provincia de Ourense, el Concello de San Cibrao das Viñas lo tiene todo listo para vivir una de las citas más esperadas del año: As Viñas Fest 2026, un festival pensado para disfrutar de la música en directo, del ocio y del mejor ambiente en un espacio único.

París de Noia, la orquesta Olympus y José de Rico en una misma noche

La cuenta atrás ha terminado. As Viñas Fest se celebrará este próximo sábado, 18 de abril, en el nuevo acceso al Polígono de San Cibrao das Viñas. El evento, que comenzará a las 19:00 horas y terminará a las 04:00 de la madrugada, estará dividido en diferentes sesiones.

En este sentido, As Viñas Fest arrancará con una sesión de tardeo para calentar motores, socializar y disfrutar del ambiente festivo en un formato más relajado.

A partir de las 23:00 horas dará comienzo la sesión nocturna con las actuaciones de dos grandes formaciones: por un lado, la orquesta Olympus y, por otro, París de Noia, que este mes de abril también pasará por Noia (A Coruña), Rioaveso (Lugo) y Alto do Castaño (A Coruña).

"Dos referentes de las verbenas gallegas que garantizarán espectáculo, ritmo y diversión", prometen desde el propio festival.

Ya de madrugada, entre las 01:30 y 04:00 horas, se desarrollará el último tramo de la fiesta, la denominada "noche eléctrica", con la mejor música electrónica y baile de la mano de Gramola, Groove Amigos y José de Rico.

El cantante de grandes éxitos, como Rayos de sol, Te fuiste y Noche de estrellas hará una parada este próximo 18 de abril en San Cibrao das Viñas para disfrutar de una noche de sábado inolvidable junto a París de Noia y la orquesta Olympus.

A continuación, te detallamos el cronograma de la edición de 2026 de As Viñas Fest:

De 19:00 a 22:00 horas: Sesión tardeo

De 23:00 a 01:30 horas: Sesión noche con París de Noia y Olympus

De 01:30 a 04:00 horas: Noche eléctrica con José de Rico, Gramola y Groove Amigos

Atracciones y cómo llegar

As Viñas no es solo un festival musical. El recinto contará con atracciones, espacios de relax para descansar y compartir, y zonas habilitadas para disfrutar de la experiencia con total comodidad. "Todo pensado para crear un ambiente seguro, dinámico e inclusivo".

Para facilitar el acceso, la organización habilitará buses oficiales al festival con salida desde Ourense y horarios flexibles con diferentes opciones de ida y vuelta adaptadas a cada asistente. El billete tiene un precio de 6 euros y puede adquirirse a través de este enlace.