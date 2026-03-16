Si eres amante de la tortilla de patatas, no te puedes perder esta degustación gratuita con postres incluidos

Patatas, huevos, aceite de oliva virgen extra y sal son los ingredientes básicos para una tortilla de patatas clásica española. Algunas personas también agregan cebolla, mientras que otras optan por añadir chorizo, verduras e incluso queso de cabra.

Sea cual sea la lista de ingredientes, la tortilla de patatas es un pilar fundamental de la cocina familiar gallega y también un clásico en muchas fiestas populares como la que Valdorregueiro (Ourense) este próximo fin de semana.

Concurso de tortilla de patatas y verbena por la noche

Los vecinos de Valdorregueiro esperan con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a San José, que tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de marzo con un variado programa de actividades en el cual se incluye un concurso de tortillas.

Precisamente, el concurso de tortillas dará el pistoletazo de salida a la celebración. Este comenzará a las 20:00 horas, según el programa, y, una vez valoradas por el jurado, habrá degustación, música y entrega de premios.

Además de las tortillas, los asistentes también podrán degustar una selección de postres, que igualmente participarán en el certamen. Por la noche, actuará el trío Futuro y a las 00:30 horas, habrá verbena con Dj Pancho.

Al día siguiente, las fiestas en honor a San José arrancarán por la mañana con un pasacalles con gaiteros previsto a las 11:30 horas, y a mediodía, la gastronomía típica gallega volverá a ser la gran protagonista.

El campo da fiesta de Valdorregueiro acogerá una comida popular con cocido gallego para dar la bienvenida a la primavera. El precio del menú es de 28 euros para adultos y de 15 euros para niños.

Por la tarde, desde las 16:30 horas, habrá una fiesta infantil con Yuka Animación y merienda para los pequeños de la casa. A las 21:30 horas actuará el dúo Os Tranos y a partir de las 00:30 horas, el grupo América de Vigo tomará el relevo con una verbena para reír, bailar y pasar un buen rato.

Como broche de oro a las fiestas en honor a San José, Valdorregueiro celebrará el domingo 22 una procesión y misa solemne con Coro de Cudeiro. A las 13:00 horas, una sesión vermú pondrá fin a las fiestas de 2026.