Si eres amante de la tortilla de patatas, no te puedes perder esta degustación gratuita con postres incluidos
Los asistentes también podrán degustar una selección de postres, que igualmente participarán en el certamen
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Patatas, huevos, aceite de oliva virgen extra y sal son los ingredientes básicos para una tortilla de patatas clásica española. Algunas personas también agregan cebolla, mientras que otras optan por añadir chorizo, verduras e incluso queso de cabra.
Sea cual sea la lista de ingredientes, la tortilla de patatas es un pilar fundamental de la cocina familiar gallega y también un clásico en muchas fiestas populares como la que Valdorregueiro (Ourense) este próximo fin de semana.
Concurso de tortilla de patatas y verbena por la noche
Los vecinos de Valdorregueiro esperan con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a San José, que tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de marzo con un variado programa de actividades en el cual se incluye un concurso de tortillas.
Precisamente, el concurso de tortillas dará el pistoletazo de salida a la celebración. Este comenzará a las 20:00 horas, según el programa, y, una vez valoradas por el jurado, habrá degustación, música y entrega de premios.
Además de las tortillas, los asistentes también podrán degustar una selección de postres, que igualmente participarán en el certamen. Por la noche, actuará el trío Futuro y a las 00:30 horas, habrá verbena con Dj Pancho.
Al día siguiente, las fiestas en honor a San José arrancarán por la mañana con un pasacalles con gaiteros previsto a las 11:30 horas, y a mediodía, la gastronomía típica gallega volverá a ser la gran protagonista.
El campo da fiesta de Valdorregueiro acogerá una comida popular con cocido gallego para dar la bienvenida a la primavera. El precio del menú es de 28 euros para adultos y de 15 euros para niños.
Por la tarde, desde las 16:30 horas, habrá una fiesta infantil con Yuka Animación y merienda para los pequeños de la casa. A las 21:30 horas actuará el dúo Os Tranos y a partir de las 00:30 horas, el grupo América de Vigo tomará el relevo con una verbena para reír, bailar y pasar un buen rato.
Como broche de oro a las fiestas en honor a San José, Valdorregueiro celebrará el domingo 22 una procesión y misa solemne con Coro de Cudeiro. A las 13:00 horas, una sesión vermú pondrá fin a las fiestas de 2026.