Si eres amante del queso y de la miel, debes ir a esta fiesta gallega a principios de abril: degustaciones gratis

El queso y la miel son dos pilares fundamentales de la gastronomía gallega. De hecho, su combinación es considerada uno de los maridajes más apreciados por la intensidad del queso y la dulzura de la miel.

Esta unión, a menudo vista como el postre perfecto, es la gran protagonista de la Feira do Requeixo e Mel de As Neves (Pontevedra), que se celebrará a principios del mes de abril, aunque la programación cultural, gastronómica y deportiva echará a andar ya el 21 de marzo.

Catas gratuitas, actividades infantiles y más

Los vecinos de As Neves esperan con ilusión el inicio de la Feira do Requeixo e Mel, cuya XXXIII edición contará con la deportista olímpica Teresa Portela como pregonera. El pregón tendrá lugar el viernes 3 de abril, a las 13:00 horas, coincidiendo con la jornada central de la celebración.

"Teresa Portela representa o esforoz, a constancia e a superación. Contar con ela como pregoeira é unha honra e unha maneira de recoñecer os valores que queremos promover desde As Neves", señala el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso.

La XXXIII Feira do Requeixo e Mel contará con un programa de actividades que combina tradición, cultura, deporte y gastronomía durante dos semanas de actividades previas y festivas.

La programación comenzará el sábado 21 de marzo con el I Memorial Manuel Guitán de bádminton en el pabellón municipal y continuará el domingo con la andaina 'Mitos e crenzas do Termes', con salida desde la plaza del Concello.

El viernes 27 se celebrará un showcooking con degustación en el mercado municipal, mientras que el sábado 29 tendrá lugar la Andaina do Requeixo y una jornada sobre los retos de la artesanía alimentaria gallega con cata de productos en el mercado municipal.

Entre las actividades destacadas también figura la ofrenda floral de las Mujeres do Requeixo el domingo 29 de marzo, la cata de mieles de Galicia el martes 31 y la degustación 'Sabores con marxem' en el mercado municipal.

El fin de semana grande se desarrollará el viernes 3 y el sábado 4 de abril, con la apertura oficial de la Feira do Requeixo e Mel y el pregón a cargo de la deportista olímpica Teresa Portela.

En este sentido, el día 3 incluirá actuaciones de Laura Mariño & Band, la charanga Os Tamega y la orquesta Panamá Band.

El día 4 se celebrará la III Exposición de la Camela, el III Certamen de Música Tradicional Transfronteriza, actividades infantiles y las actuaciones del grupo 2Tipos, de la charanga A Sorcha y de la orquesta Charleston Big Band.