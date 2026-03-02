Si te gusta el cocido gallego, este pueblo de 300 habitantes lo servirá por solo 30 euros este sábado

El mes de marzo arranca con una agenda de ocio marcada por conciertos, exposiciones, espectáculos de teatros y varios eventos gastronómicos, entre ellos la fiesta del cocido de San Cristóbal de Briallos (Pontevedra).

Los vecinos de San Cristóbal de Briallos, una pequeña parroquia de Portas con apenas 300 habitantes, esperan con entusiasmo la celebración de la fiesta del cocido, que tendrá lugar el próximo sábado, 7 de marzo, en el Albergue de Peregrinos de la localidad.

Cocido gallego a 30 euros este sábado

La fiesta del cocido está aquí. La Asociación de Vecinos y Cultural San Cristóbal de Briallos última los preparativos para el evento gastronómico del primer fin de semana de marzo, donde el cocido será el gran protagonista.

El invierno es la temporada de los platos de cuchara, y entre ellos el cocido se erige como uno de los emblemas de la gastronomía gallega, con su chorizo, grelos, garbanzos y otros ingredientes tradicionales como el tocino o la carne de cerdo.

Aunque muchas personas lo preparan en casa, su elaboración es algo laboriosa, por lo que otros prefieren aprovechar eventos como este. El Albergue de Peregrinos acogerá esta cita gastronómica el 7 de marzo a partir de las 14:00 horas.

El plazo de inscripción ya ha finalizado, pero, en cualquier caso, el precio para los socios de la asociación es de 30 euros, para los no socios 36 euros, y para los niños con menú infantil, 15 euros.

"A Asociación Cultural e Veciñal da parroquia organiza un ano máis a festa do cocido", animan desde la propia parroquia. Además de disfrutar de una comida de lujo, los asistentes podrán mover el cuerpo al ritmo del dúo BL Pop.

A un paso de Pontevedra, a apenas 25 minutos en coche, la fiesta del cocido de Briallos es un plan perfecto para disfrutar de un sábado que, por ahora, se presenta con tiempo seco y temperaturas superiores a los 15 grados.