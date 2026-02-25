Una emblemática fiesta gastronómica de las Rías Baixas ya tiene fecha: 3 días para comer langosta

Las Rías Baixas ya pueden marcar en rojo en el calendario las fechas de una de sus fiestas gastronómicas más emblemáticas: la Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira de A Guarda (Pontevedra), que este año celebra su XXXIV edición durante tres jornadas repletas de mucho sabor gallego.

Las fechas escogidas para desarrollar este evento gastronómico serán del viernes 3 al domingo 5 de julio. Además, para todos aquellos interesados/as, ya está abierto el procedimiento administrativo para la adjudicación de puestos para la celebración de esta fiesta tan arraigada en nuestra cultura.

XXXIV Festa da Langosta en A Guarda

A Guarda ya calienta motores para una de sus citas gastronómicas más esperadas. El concello ha confirmado que la Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira de 2026 se celebrará el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio, manteniendo así el formato ampliado que tan buenos resultados dio en la pasada edición.

Durante estas tres jornadas, vecinos y visitantes podrán degustar una amplia variedad de propuestas culinarias en los distintos puestos instalados para la ocasión. La protagonista indiscutible será la langosta, preparada de múltiples formas, aunque también habrá espacio para otras especialidades de la cocina marinera local.

Tras la excelente experiencia del año anterior, cuando se decidió ampliar la celebración a tres días y aumentar el tamaño de la carpa, en 2026 se seguirá la misma línea. La organización instalará una carpa de 1.200 metros cuadrados, con capacidad para 600 personas, lo que permitirá acoger tanto los puestos como las mesas y sillas destinadas al público.

La fiesta dará comienzo el viernes 3 de julio a las 12:00 horas, momento a partir del cual se abrirán los diferentes stands gastronómicos.

Los puestos ofertados para esta edición serán un total de 9:

6 restaurantes

1 cafetería

1 Adega D.O. Rías Baixas

1 confitería

Las personas o establecimientos interesados en optar a uno de estos espacios deberán aportar su solicitud. La tramitación se realizará mediante licitación a través de la plataforma de contratación del sector público del Estado, disponible en el perfil del concello de A Guarda (expediente 63/2026), aunque en este enlace tienes disponibles los documentos que debes presentar.

El plazo de presentación de solicitudes termina el 10 de marzo a las 23:59 horas.