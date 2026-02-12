Si te gusta el Carnaval, no te puedes perder las fiestas de este pueblo a 40 minutos de Vigo: 4 días de festejos

El Carnaval ya está aquí. Música, alegría y color se darán cita este fin de semana en una larga lista de municipios gallegos, entre ellos Goián, en Tomiño (Pontevedra), que ha presentado un programa de fiestas a la altura de la ocasión.

La cuenta atrás para el Carnaval ha terminado. Mañana viernes, 13 de febrero, arranca el Entroido gallego con pasacalles, batukadas, talleres y mucho más. En lo que respecta al municipio de Goián, se ha decantado por un festival de música.

Verbenas, cocido popular y mucho más

Los vecinos de Goián tienen por delante un fin de semana (y parte de la próxima semana) repletos de actividades para celebrar el Carnaval por todo lo alto. Tras el festival Taíña, llega ahora un nuevo evento de DJs con entrada gratuita, que contará con las actuaciones de Adrián Gold, Pitty, Nenaza, Diego Mariño, Axel e Igar.

El Torreirowland pasará el testigo a la Noite de Entruidos y Queimada, plato fuerte de la jornada del sábado, 14 de febrero, junto con la actuación de baile infantil en el centro y los conciertos de Os Tribalistas da Maconha, además de una sesión DJ.

Al día siguiente, domingo 15, se celebrarán los desfiles infantiles y de carretillos. A las 12:00 horas está prevista una chocolatada para entrar en calor y, antes del mediodía, una degustación de pulpo y vermú para los amantes del buen comer.

La música será la otra gran protagonista del domingo. Por la noche, a partir de las 22:30 horas, habrá una gran verbena con la orquesta Los Magos y los grupos Largo da Cumbia, La Yaya DJ y Toni Nández, así como un concurso de disfraces abierto a todos los vecinos que se animen a participar.

El Entroido de Goián continuará el Lunes de Carnaval con una programación que incluye un show itinerante de imitaciones, a partir de las 18:00 horas, y una verbena con la orquesta La Bamba, el grupo Storrentos y los DJs Diego Wass y Lakenobaila.

En lo que respecta a la jornada del Martes de Carnaval, los vecinos de Goián y visitantes que se acerquen a disfrutar de su Entroido podrán disfrutar de un cocido popular y del tradicional desfile de carrozas, al que le seguirá una verbena a las 21:00 horas con el trío Xtra.

Como colofón final de las fiestas, Goián celebrará el enterro da Taíña el miércoles 17 con una procesión que partirá de la plaza del municipio y concluirá en el río, donde habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

Este es el cartel completo del Carnaval 2026 de Goián: