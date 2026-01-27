La Gala del Cocido de Lalín tendrá actuaciones gratis de El Combo o Ana Guerra: hasta 3.000 entradas

Las fiestas gastronómicas gozan de gran popularidad en Galicia. Puede decirse que prácticamente todos los municipios gallegos celebran alguna una fiesta en la que un ingrediente o plato tradicional es el gran protagonista, capaz de juntar a cientos de personas. Lalín (Pontevedra), lo tiene muy claro: su plato estrella es el cocido gallego.

En 2026 se celebra la 58ª edición de la Festa do Cocido de Lalín, que dio comienzo el pasado 15 de enero y se prolongará hasta el 14 de febrero. Como es tradición, el concello organiza la Gala do Cocido, que será retransmitida en directo por la TVG y para la que se sortearán 2 entradas por persona, con un total aproximado de 3.000 localidades.

Gala do Cocido de Lalín retransmitida por la TVG

El próximo 30 de enero se celebrará uno de los actos más esperados dentro de la programación de la Festa do Cocido de Lalín: la tradicional Gala do Cocido, que tendrá lugar a partir de las 21:45 horas en el Lalín Arena.

La entrada será gratuita, aunque no estará abierta a todo el público. Solo podrán asistir aquellas personas que consigan alguna de las entradas que se sortearán hoy, martes 27 de enero, a partir de las 17:00 horas en el Concello. Cada persona podrá obtener un máximo de dos entradas para asistir a este evento.

Está previsto que se repartan alrededor de 3.000 entradas, ajustadas a las necesidades técnicas de montaje.

La apertura de puertas se realizará 60 minutos antes del inicio de la gala, con el fin de facilitar el acceso y la correcta organización del evento.

Actuaciones estrella de la Gala do Cocido de Lalín

Xosé Ramón Gayoso y Aitana de Mar serán los encargados de presentar la Gala do Cocido de Lalín que será retransmitida por la TVG. Entre los artistas que participan destacan nombres conocidos del panorama nacional y gallego.

Ana Guerra, exconcursante de Operación Triunfo y Antonio José, cantante y ganador de La Voz, aportarán su talento y popularidad al evento. También estará Daniela Blasco, que luchó por representar a España en Eurovisión a través del Benidorm Fest 2025.

La música gallega tendrá un papel importante con artistas como el vigués Pikete, Maneiro, conocido por ser la voz de Heredeiros da Crus, Festicultores, una destacada banda local, y Susie Q'so, banda de rock gallega.

Además, Gabriel Fandi, Rocío Varela -cantante y compositora que participó en Recantos de 'Luar'- y Ana Paz completan la oferta musical regional junto a El Capitán Sabrosura DJ, que irrumpirá con su música de lo más festiva.

La fiesta se completará con orquestas de gran nivel y popularidad en Galicia, como El Combo Dominicano y Cinema.