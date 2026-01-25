Este es el personaje del Carnaval gallego que persigue con un látigo a los vecinos de Verín (Ourense)

Una persona vestida con el traje de cigarrón, en la celebración del estreno de los Cigarrones, a 20 de febrero de 2022, en Verín. Rosa Veiga – EP

El Carnaval es una de las fiestas más queridas. En 2026 se celebrará a mediados de febrero, aunque muchos municipios gallegos, especialmente aquellos con mayor tradición, adelantan los festejos para prolongar la celebración todo lo posible.

Es el caso de Verín (Ourense). En este municipio, el Carnaval está declarado Fiesta de Interés Turístico, un reconocimiento que atrae no solo a los vecinos, sino también a numerosos visitantes interesados en su tradición, su alegría y su carácter festivo.

Persigue con un látigo en mano a los vecinos

Los orígenes del Carnaval de Verín no están del todo claros. Hay quien sostiene que sus raíces están en ritos agrícolas y ganaderos prerromanos de purificación. Lo que sí está claro es que los Cigarrones son los personajes estrella de esta celebración.

Cigarrones en Verín (Ourense). Rosa Veiga – Europa Press

"Los Cigarrones son unos personajes con medias blancas, calzón corto con ribetes blancos y de colores, camisa blanca y corbata de colores más chaqueta corta, cinturón del que cuelgan las chocas o cencerros", explica la web Tradicionesyfiesta.com.

Al igual que otros populares personajes del Entroido gallego, los Cigarrones utilizan la máscara como elemento principal. Pero no es lo único: portan un látigo en la mano y persiguen a vecinos y visitantes por las calles de Verín.

En 2026, Verín celebrará su arraigado y tradicional Carnaval del jueves 5 al martes 17 de febrero. En total, serán nueve días de fiesta, con más de 150 horas de música en directo, más de 50 efectivos para garantizar la seguridad y nueve zonas de aparcamiento libre.

Hasta el próximo 6 de febrero, el Concello de Verín aceptará candidaturas de las carrozas y las comparsas que deseen participar en el desfile de Carnaval de este año. Los interesados pueden acercarse hasta la Oficina de Información Turística de Verín para formalizar las inscripciones.

A continuación, te detallamos la programación completa del Entroido de Verín 2026:

Jueves, 5 de febrero (Jueves de Compadres)

A las 00:00 horas: Xuízo e queima do Maragato. Los compadres recorrerán las calles: Montemaior, plaza García Barbón, Cruz, praza da Mercé, Laureano Peláez, Irmáns Moreno, Deputación, Luís Espada y plaza García Barbón, ataviados con sus característicos sombreros, bigotes y gabardinas

Sábado, 7 de febrero (Sábado do Capuchón)

A las 16:00 horas: Sábado do Capuchón por las calles de Verín

Domingo, 8 de febrero

A las 11:30 horas: Popular concentración de Cigarrones con salida desde la avenida de Castelao

A las 13:30 horas: Pregón del Entroido

Jueves, 12 de febrero (Jueves de Comadres)

A las 00:00 horas: Recibimiento da Raíña a Don Carnaval. Descenso de la comitiva por el camino real, encabezada por Don Carnaval. A las 00:30 horas, A Raíña recibirá la comitiva en la Casa do Escudo y se dirigirán a la plaza García Barbón para dar la bienvenida a las largas noches de fiesta en el Entroido de Verín

Viernes, 13 de febrero (Viernes de Compadreo)

A las 19:00 horas: Desde el barrio de San Lázaro saldrán dos carros del compadreo hacia la calle Irmáns Moreno, donde los entroiderios degustarán vino y el tradicional cerdo asado

Sábado, 14 de febrero (Sábado de Carnaval)

A las 17:00 horas: Circuito de charangas por las calles de Verín

Domingo, 15 de febrero

A las 12:00 horas: Gran desfile matinal ofreciendo a los asistentes un espectáculo lleno de música, color, originalidad y humor que se prolongará hasta la hora de comer

Lunes, 16 de febrero (Entroido infantil)

A las 17:00 horas: Entroido infantil, talleres y juegos tradicionales. Música en la plaza García Barbón hasta las 02:30 horas

Martes, 17 de febrero (Martes de Carnaval)