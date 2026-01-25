París de Noia y Olympus juntas la misma noche en una fiesta de 3 días del área de Vigo: habrá carpa cubierta

Una buena verbena en Galicia siempre sienta bien. Haga frío, calor, llueva o luzca el sol, a un gallego siempre le apetece disfrutar de una buena orquesta en las fiestas de su pueblo. Y en O Viso, Redondela (Pontevedra), han sabido estar a la altura para celebrar las fiestas en honor a San Blas de O Viso.

Los festejos se celebrarán los días martes 3, viernes 6 y sábado 7 de febrero, con tres jornadas llenas de música, hinchables y actos religiosos. Además, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la actuación de dos de las orquestas más populares de Galicia, que coincidirán el mismo día y animarán la noche hasta altas horas de la madrugada.

Olympus y París de Noia el viernes

Los habitantes de la parroquia de O Viso, situada en el municipio pontevedrés de Redondela, ya se preparan para vivir sus tradicionales fiestas en honor a San Blas. Estos tres días de fiesta tendrán lugar en un recinto cubierto por una gran carpa.

Los actos darán comienzo el martes 3 de febrero con una de las tradiciones más queridas por los vecinos: la salida del carro de la burra, que recorrerá la parroquia acompañado por la animación de la charanga Radio Imperial, generando buen rollo desde primera hora de la mañana.

A lo largo del día se celebrarán diferentes actividades religiosas, con misas programadas a las 09:00 horas, 10:00 horas, 11:00 horas y 12:00 horas. Esta última será la misa solemne, que incluirá una procesión en honor al santo, nuevamente acompañada por la charanga.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar otro acto religioso y, seguidamente, comenzará la primera verbena, amenizada por el dúo Prisma.

La fiesta continuará el viernes 6 de febrero con una noche especialmente pensada para los amantes de las verbenas. Dos de las orquestas más destacadas del panorama gallego, Olympus y París de Noia, se juntarán para ofrecer un espectáculo de gran nivel y mucha fiesta hasta la madrugada.

El broche final llegará el sábado 7. A partir de las 17:00 horas, habrá animación para los más pequeños para que ellos también disfruten de estas fiestas en honor al santo. Será en el propio recinto de la fiesta.

Por la noche se despedirán las fiestas con una nueva verbena. En esta ocasión, la orquesta Marbella y el grupo La Conexión serán los encargados de poner a bailar a vecinos y visitantes hasta entrada la noche.