Si te gusta la empanada, no te puedes perder esta fiesta de Sanxenxo (Pontevedra): hasta 18 rellenos diferentes

La empanada es un símbolo de la gastronomía de Galicia. Apreciado dentro y fuera de la región, este icónico plato combina tradición e identidad cultural, ofreciendo una gran variedad de rellenos: desde atún, huevo y tomate hasta bacalao con pasas.

Debido a su popularidad, la empanada cuenta con fiestas propias en numerosos municipios de Galicia. De hecho, reinará este fin de semana en Portonovo, en Sanxenxo (Pontevedra), con motivo de la VII edición de la Festa da Empanada Mariñeira.

La fiesta soñada para amantes de la gastronomía

Portonovo deleitará los paladares este fin de semana con la VII Festa da Empanada Mariñeira. La lonja se convertirá en el escenario de la degustación de empanadas con hasta 18 rellenos diferentes amparados por distintos sellos de calidad.

El Club de Piragüismo de Portonovo, un año más con la colaboración de la Cofradía de Pescadores San Roque, apuesta por los productos del mar para ofrecer hasta 18 tipos de empanadas con rellenos diferentes: berberechos de Carril, bonito de Burela, luriñas de Portonovo, algas de Cangas, angula de Arcade...

En la edición pasada se vendieron 3.000 raciones y este 2025 la previsión es superar este dato. La fiesta comenzará el sábado 20 de septiembre, a las 12:15 horas, con la apertura de los puestos, que para la ocasión servirán deliciosas raciones de empanadas elaboradas con productos de la ría.

La degustación estará maridada con actuaciones musicales, showcookings y actividades variadas para todos los públicos. A continuación, te detallamos la agenda completa del día para que no te pierdas ningún evento:

A las 13:00 horas: Acto de inauguración y apertura de las exposiciones

Acto de inauguración y apertura de las exposiciones A las 13:15 horas: Showcooking 'As algas na masa. Un premio que nace do mar e da tradición', a cargo de Carmen Sánchez de Galuriña

Showcooking 'As algas na masa. Un premio que nace do mar e da tradición', a cargo de Carmen Sánchez de Galuriña A las 17:00 horas: Obradoiro 'Peque Empanada' para niños de entre 5 y 12 años

Obradoiro 'Peque Empanada' para niños de entre 5 y 12 años A las 20:30 horas: Actuación musical del grupo M80.

La jornada del domingo 21 de septiembre comenzará a las 12:00 horas con la apertura de las instalaciones. Media hora después, a las 12:30 horas, tendrá lugar un maridaje de la Empanada Mariñeira con vinos gallegos, a cargo de Miguel Ángel Besada, sumiller y propietario de A Curva, y a las 18:00 horas se celebrará el VII Concurso de la Empanada Mariñeira.

Como broche de oro, Cantoneres Tradicionais de Moaña ofrecerán un concierto para poner el cierre a la Festa da Empanada Mariñeira de Portonovo.