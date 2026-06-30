Poca gente en julio: la playa paradisíaca de 100 metros y aguas color azul turquesa para huir del estrés

Es uno de los mejores secretos guardados de las Ría Baixas y tiene aguas de color azul turquesa. La playa de Lagoelas, en Cangas de Morrazo (Pontevedra), aparece un año más en las listas de calas paradisíacas y escondidas del sur de Galicia.

Rodeada de un paisaje de mar y monte, la playa de Lagoelas es uno de los arenales más espectaculares del litoral gallego. Al estar apartada y requerir acceso a pie, no suele estar masificada en verano, lo que la convierte en un lugar perfecto para huir del estrés.

No suele estar masificada en verano

Entre los arenales más imprescindibles de las Rías Baixas destacan las playas de Rodas, A Lanzada y Melide. Sin embargo, durante la temporada alta suelen registrar una gran afluencia de visitantes.

En cambio, la playa de Lagoelas ofrece un ambiente mucho más tranquilo, incluso en los meses de mayor afluencia turística.

Situada en la parroquia de Aldán, en Cangas de Morrazo (Pontevedra), esta pequeña y encantadora cala natural es un lugar perfecto para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y un entorno más salvaje que las playas urbanas.

"Al ser menos accesible y más aislada, suele estar menos concurrida, incluso en temporada alta, lo que permite un día de playa en calma. Es ideal para caminar por la costa, hacer un picnic o simplemente escuchar el sonido del mar en paz", apunta Turismo Rías Baixas.

En un entorno virgen y sin servicios básicos

Lagoelas no mide más de 100 metros de largo y 12 de ancho. Su oleaje es moderado y sus aguas cristalinas la convierten en el lugar perfecto para disfrutar de un refrescante baño o practicar snorkel en un fondo marino lleno de vida.

Al estar situada en un entorno virgen y completamente natural, Lagoelas carece de los servicios básicos, como papeleras, duchas y servicio de socorrismo. Tampoco dispone de restaurantes cercanos, por lo que hay que llevar todo lo necesario para pasar el día.

Aunque no son muchas las reseñas publicadas en Google, la mayoría de usuarios coinciden en la espectacularidad y belleza de este diminuto arenal. "Es impresionante: aguas cristalinas, un lugar que invita a relajarse y disfrutar de la naturaleza", señala Rober.

Yuly, por su parte, explica que para llegar a la playa hay que caminar unos 20 minutos. "Recomiendo poner Google Maps porque hay varios caminos que te pueden llevar por donde no es y atravesar maleza y zarzas", recomienda.