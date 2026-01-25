El mirador de la Ribeira Sacra que está de moda: a 500 metros de altura y con vistas únicas al Cañón del Sil

Galicia destaca por sus impresionantes rincones verdes y paisajes abruptos, donde la naturaleza se fusiona con el Atlántico. Esta región enamora por sus rías enrevesadas, playas de arena blanca, acantilados de vértigo y zonas protegidas como la Ribeira Sacra.

Precisamente, la Ribeira Sacra es uno de los destinos más populares para amantes de la naturaleza, destacando por sus bosques frondosos, viñedos en terrazas y profundos cañones fluviales en los ríos Sil y Miño.

El mirador de la Ribeira Sacra que está de moda

Mirador de As Penas de Matacás. Deambulandoconartabria.com

En invierno apetecen más que nunca los planes en casa, pero también hay quienes aprovechan los días de tiempo seco para recorrer a pie parajes de gran belleza, como la Ribeira Sacra.

Este territorio mágico, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, cuenta con una amplia red de rutas para disfrutar de una jornada en plena naturaleza. Entre ellas destaca la PR-G 237, un itinerario que pasa por un impresionante balcón natural.

El mirador de As Penas de Matacás se eleva a más de 500 metros de altura, como su nombre indica, sobre las Peñas de Matacás, desde donde contemplar unas impresionantes vistas de uno de los elementos más importantes de la Ribeira Sacra: el Cañón del Sil.

Por todo ello, no es de extrañar que este enclave se haya puesto de moda y que muchas personas aprovechan para visitarlo. La panorámica, además de ofrecer un paisaje de gran belleza, pone de manifiesto el contraste entre las laderas boscosas de Ourense y los soleados viñedos en bancales de Lugo.

En este tramo, el río Sil actúa como frontera natural entre las provincias de Ourense y Lugo. Desde la cara norte del mirador se pueden observar los viñedos de la subzona de Amandi, mientras que a la izquierda se extienden las riberas del Sil pertenecientes a Abeleda.

"A nuestros pies, estarán ubicados los embarcaderos de Ponte do Sol (Monforte de Lemos) y Abeleda (Castro Caldelas), desde donde parten las rutas fluviales de la zona vitivinícola del Cañón del Sil", agrega Turismo Ribeira Sacra.

La ruta PR-G 237 es un sendero circular que une el centro de Castro Caldelas con el mirador de As Penas de Matacás. El recorrido incluye, además, una derivación al embarcadero de Abeleda, y ofrece el gran atractivo de las aldeas de pizarra negra de Paradela y Alais.

"Mirador precioso con vistas al río, las montañas y toda la zona verde. Es de fácil acceso en coche y hay sitio para aparcar cerca. Muy recomendable para disfrutar con calma", dice una de las más de 1.500 reseñas en Google.

La mayoría de los visitantes coinciden en destacar la gran belleza del territorio: "Las vistas son espectaculares. Si no hay nadie, se puede disfrutar de un silencio maravilloso; merece la pena hacer un alto en el camino", apunta otro visitante.

En caso de no realizar la ruta a pie, el acceso por carretera es muy sencillo: basta con tomar la vía que va de A Estrada hacia Paradela durante algo más de siete kilómetros. Otra opción es circular por la LU-903.