El pueblo de 52 habitantes de Galicia que sorprende con su decorado y luces de Navidad a toda España: "Espectacular"

La Navidad ilumina y decora las calles de cientos de municipios en toda Galicia. Además de Vigo, famoso por su espectacular despliegue navideño, son muchos los lugares gallegos que adornan sus localidades para la ocasión. Lo más sorprendente es que, en algunos de ellos, son los propios vecinos quienes se encargan de iluminar cada rincón, como ocurre en A Mioteira (Ourense).

Cada año, los poco más de 50 habitantes de A Mioteira, en San Cibrao das Viñas, decoran e iluminan la aldea ellos mismos, sin dejarse ningún detalle. Tanto sus casas, como el mobiliario urbano e incluso los coches cuentan con luces de todos los colores. A Mioteira aspira a convertirse en la aldea más iluminada del país y, sin duda, van por el buen camino.

La Navidad en A Mioteira

A Mioteira (Ourense) @concellodesancibrao

"Un ano máis, cada recuncho énchese de luz e maxia grazas ao esforzo, á ilusión e á creatividade dos nosos veciños e veciñas, que non deixan de superarse para converter A Mioteira no pobo máis iluminado de España", así anunciaba el concello en sus redes sociales el encendido navideño de esta Navidad 2025.

Según el IGE, esta pequeña parroquia de Santa Cruz da Rabeda, en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, contaba en 2023 con 52 habitantes: 27 hombres y 25 mujeres. Ellos son quienes se encargan de llenar de luz -y de magia- las pocas calles de las que dispone esta aldea.

Y lo hacen a su manera: luces de todos los colores, grandes belenes y la decoración más innovadora que te puedas imaginar.

Cada vecino decora e ilumina su casa como quiere. Y no solo eso, el mobiliario urbano también se ve cambiado. Parques, bancos, farolas... no hay nada que se les escape y que no acabe formando parte del ambiente navideño. Tantos estilos como habitantes. Además, los villancicos se escuchan por todas partes, acompañando cada rincón.

Incluso, hay casas que han colocado belenes de gran tamaño que llaman la atención. A Mioteira está consiguiendo hacerse un hueco entre los planes navideños de muchos ourensanos, e incluso de gente que viene de fuera solo para ver este espectáculo improvisado por sus vecinos.

Una recompensa bien merecida para esta pequeña familia que convive en A Mioteira y que vive la Navidad con mucha magia e ilusión.

"Se buscas un plan inesquecible estas festas, A Mioteira é parada obligatoria", afirman. Así que ya sabes: si quieres disfrutar de la Navidad sin el agobio y el estrés que provoca la masificación de las grandes ciudades, no dudes en visitar A Mioteira. Sus propios vecinos te ofrecerán una experiencia única que no querrás perderte.