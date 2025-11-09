El municipio más grande de Pontevedra: es 3 veces mayor que Vigo y mide 326 kilómetros cuadrados

Galicia está rodeada de pueblos con encanto por los que resulta ser el destino perfecto para aquellos que quieren una experiencia completa que combina paisajes, historia y gastronomía. Pontevedra concentra varios municipios con muchas curiosidades tan sorprendentes como que el pueblo más grande de la provincia es 3 veces mayor que Vigo.

Lalín es el municipio más grande de toda la provincia de Pontevedra, incluso por encima de los dos grandes núcleos de población: estos son la ciudad del Lérez y la ciudad olívica. Esta localidad, que cuenta con una población de casi 21.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se distribuye en 48 parroquias.

El pueblo más grande de la provincia de Pontevedra

Calles de Lalín turismo.lalin.gal

La extensión de Lalín (Pontevedra) alcanza los 326,8 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el municipio más grande de Pontevedra. Teniendo en cuenta que Vigo tiene una superficie de 109,1 kilómetros cuadrados, Lalín tiene una extensión 3 veces mayor que la ciudad olívica. De la misma forma, es más amplia que Pontevedra, pues esta mide 118,2 km2.

Situado en el conocido como 'kilómetro cero de Galicia', Lalín ocupa una posición estratégica en el corazón de Galicia, lo que lo convierte en un punto de referencia tanto geográfico como cultural. Este municipio combina a la perfección la vida urbana y el entorno rural.

En su núcleo principal se concentra aproximadamente la mitad de la población, mientras que el resto se reparte entre sus restantes parroquias, pequeñas aldeas que conservan la esencia del rural gallego y mantienen vivas sus tradiciones.

Pero Lalín es mucho más que un enclave bien situado o el municipio más extenso de la provincia de Pontevedra. Su riqueza patrimonial, su historia y su dinamismo cultural hacen de él un destino lleno de interés. Además, cuenta con un amplio abanico de monumentos, edificios singulares y espacios naturales que reflejan la identidad de la comarca.

El cocido de Lalín, atractivo turístico

Cocido gallego Shutterstock

La gastronomía de Lalín es un reflejo de su rica tradición rural y los sabores auténticos conseguidos con productos de proximidad.

Su plato más emblemático es el cocido de Lalín, una mezcla de productos locales como lacón, chorizo, cachola, grelos y garbanzos, que cada año reúne a miles de personas en la Feria del Cocido, declarada de Interés Turístico Internacional y que este año celebró la 57.ª edición.

Sin embargo, Lalín ofrece mucho más: carnes de excelente calidad, embutidos artesanos, miel, pan gallego exquisito y postres caseros como la bica. Comer en Lalín es disfrutar de la esencia gallega al máximo.