La increíble cascada oculta en los bosques de Galicia: un destino mágico que visitar este otoño

Una de las cascadas más bonitas de la provincia de Pontevedra

La naturaleza regala escenarios increíbles que son dignos de pararse a contemplar. Cuando la ciudad y la rutina diaria te absorben, tomarse un respiro y disfrutar de una mini escapada en rincones desconocidos es la mejor terapia. En la provincia de Pontevedra hay un montón de lugares en los que desconectar y sentirte bien, la mayoría de ellos de gran belleza.

Un ejemplo es la fervenza de Férveda (también conocida como fervenza de Escuadro). Situada en Silleda (Pontevedra), representa un salto de agua de 15,70 metros de altura en plena naturaleza. Ver en directo esta cascada te dejará sin palabras, y no solo por lo que impresiona, sino por el entorno en el que se encuentra.

El sendero de la fervenza de Férveda

Cascada da Férveda Caminandoentresenderos.com vía Wikiloc

Entre los paisajes más bellos del municipio de Silleda se esconde uno de los tesoros naturales más sorprendentes: la fervenza de Férveda o de Escuadro. Este salto de agua, de 15,70 metros de altura, se desploma sobre peñascos que crean un espectáculo de agua y sonido increíble.

Se encuentra situada en pleno corazón de las Brañas de Xestoso, un entorno protegido incluido en la Red Natura 2000 por su alto valor ecológico.

El sendero que conduce hasta la cascada es de tipo lineal, con un recorrido de 2,7 kilómetros. Su punto de inicio está en el Muíño de Varela, en la parroquia de Escuadro, y termina en los pies de la cascada.

La dificultad es baja, aunque el último tramo -unos 200 metros de ascenso- requiere un pequeño esfuerzo adicional que, sin duda, merecerá la pena cuando veas la cascada ante ti.

En total, necesitarás en torno a una hora para completar el recorrido, siendo una opción perfecta para disfrutar del entorno que te rodea sin prisas, observando cada rincón y viviendo la naturaleza al máximo.

A lo largo del camino tienes la oportunidad de ver algunas joyas del patrimonio gallego, como el lavadero comunitario de 1952 o varios molinos como los de Herdeiros, Bataneiro, Outeiro, Carballeiras, Regueira y Varela, según informan desde la web de Turismo Silleda.

Irás por un bosque de ribera de gran belleza, donde los robles, los castaños, alisos, abedules, sauces, fresnos y acebos conviven para dar lugar a un espectáculo de la naturaleza sin igual. Una maravilla que, con los colores del otoño, se vuelve mucho más increíble si cabe.

Además, también puedes observar diferentes animales. Entre sus árboles quizá tienes la suerte de ver algún que otro halcón, cuervos, gorriones o golondrinas, además de otras especies como el jabalí o la trucha al llegar al río, entre otros.

Cómo llegar

Desde la página de turismo Santiago indican que el sendero se encuentra en la parroquia de Escuadro, en Silleda.

"Se accede tanto desde la N. 525 en Silleda, como desde la N. 640 en Senra vía Cascaxide. Como referencia, el punto de encuentro estaría situado en la iglesia parroquial de S. Salvador, y desde allí al conocido como el Muíño de Varela", comentan.