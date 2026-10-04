El megaparque de hinchables gigantes con zonas temáticas de Playmóbil y SuperThings solo disponible en octubre

La agenda de ocio en Galicia guarda una gran sorpresa para los más pequeños de la casa: el evento 'Funtastik No Limits' ya ha llegado a Ourense para llenar de diversión la ciudad hasta el próximo 12 de octubre.

El mayor parque de diversión del interior de Galicia ya está operativo en Expourense, que se transforma estos días en un gran espacio de entretenimiento donde niños, jóvenes y familias podrán disfrutar de un entorno seguro, moderno y lleno de color.

Así es el mayor parque multiaventura de Galicia

En esta tercera edición, el evento 'Funtastik No Limits' podrá disfrutarse hasta el 12 de octubre y el precio de la entrada es de 10 euros por persona y sesión, siendo gratis para los menores de 3 años. Pueden adquirirse en www.ataquilla.com o en el propio recinto.

El mayor parque multiaventura de Galicia ofrece todo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. En este sentido, el recinto cuenta con diversas zonas temáticas y con tres áreas diferenciadas por edades.

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Las novedades de esta edición son la megaestructura que recrea el programa televisivo Grand Prix y zonas exclusivas de El Pollo Pepe, Playmobil, Piratix y SuperThings.

"Ya está confirmada la participación de 2.100 alumnos de 31 colegios. Funtastik es una actividad que fomenta el ocio saludable, participativo e inclusivo sin olvidar la formación y la práctica deportiva, promoviendo valores como la sostenibilidad, el consumo responsable o la igualdad", apunta Expocoruña.

Cada día se organiza en dos sesiones de 4 horas: por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas. A continuación, te detallamos todas las fechas y horarios disponibles del evento 'Funtastik No Limits':