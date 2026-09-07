Esta es la programación que el Centro Comercial Camelias ha organizado en Vigo por la "vuelta al cole"

La "Vuelta al cole" también se vive en el Centro Comercial Camelias que, para este mes de septiembre, ha organizado una completa programación para disfrutar entre padres e hijos, y que combina ocio, aprendizaje y familia.

El objetivo de esta iniciativa es, según fuentes de esta superficie comercial viguesa, que los más pequeños "disfruten, aprendan y se diviertan durante el mes de septiembre".

El Centro Comercial Camelias quiere convertirse este septiembre en un punto de encuentro para familias y, con esta premisa, celebrará propuestas adaptadas a distintas edades y "perfectas para hacer una pausa en la rutina de la vuelta al cole".

De esta manera, la planta baja del área comercial acogerá los siguientes talleres:

Sábado 12 de septiembre: “Crea tu lapicero personalizado”. Estará dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años. La duración del taller será de una hora y media.

“Crea tu lapicero personalizado”. Estará dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años. La duración del taller será de una hora y media. Sábado 19 de septiembre: “Diseña y decora tu estuche”. Al igual que la anterior, esta propuesta se ha ideado para niños y niñas de 3 a 6 años. Tendrá la misma duración: una hora y media.

“Diseña y decora tu estuche”. Al igual que la anterior, esta propuesta se ha ideado para niños y niñas de 3 a 6 años. Tendrá la misma duración: una hora y media. Sábado 26 de septiembre: “Robótica”. Acogerá a participantes a partir de los 7 años. En este caso, la duración se extenderá a las dos horas.

El centro comercial Camelias de Vigo en uno de sus eventos del pasado mes de febrero. Archivo

Plazas limitadas

Hoy mismo se abren las plazas para poder anotarse a estos talleres en la página web del Centro Comercial. Serán limitadas, por lo que habrá que formalizar una inscripción previa.

En definitiva, dicen desde el centro comercial vigués, con esta programación, Camelias quiere ofrecer a las familias "una alternativa de ocio cercana y divertida para disfrutar juntos durante los fines de semana de septiembre". Una oportunidad, en definitiva, "para que los niños puedan desarrollar su creatividad, descubrir nuevas actividades y compartir tiempo con otros pequeños, mientras padres y acompañantes pueden aprovechar la visita para realizar sus compras, tomar un café o disfrutar de la oferta del centro".

Programación especial de "vuelta al cole" en el Centro Comercial Camelias

¿Dónde? En la Planta baja del centro comercial.

¿Cuándo? Sábados 12, 19 y 26 de septiembre.

¿Qué? Talleres para disfrutar en familia.

¿Número de plazas? Son limitadas, por lo que se necesita inscripción previa.

¿Dónde anotarse? Desde este lunes, día 7 de septiembre, en la web del centro comercial.