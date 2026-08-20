Gran Vía de Vigo se transformará en el paraíso de Lego para recibir septiembre

Gran Vía de Vigo despedirá el verano por todo lo alto, convirtiéndose en el paraíso de los amantes de Lego. El centro comercial ofrece una experiencia gratuita pensada para que niñas y niños desarrollen su creatividad mientras construyen, imaginan y crean sus propias historias.

Entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre, la Planta 0 del centro comercial acogerá una zona de más de 40 m2 inspirada en el universo Lego Friends. Esta colección fomenta la imaginación, la amistad, la creatividad, la diversidad y la inclusión a través del juego.

El espacio ofrecerá diferentes propuestas para que los más pequeños disfruten construyendo y experimentando: una gran piscina de bloques Lego y videojuegos oficiales para seguir explorando el universo Lego en formato digital.

"En Gran Vía de Vigo queremos seguir siendo un punto de encuentro para las familias, ofreciendo propuestas que vayan más allá de las compras y que creen momentos especiales para compartir", ha destacado la subdirectora del centro comercial, Sandra Jácome.

La actividad estará disponible los días 27, 28 y 29 de agosto, así como 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de septiembre. Los jueves y viernes el horario será de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados abrirá de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La participación es gratuita hasta completar aforo.