Baiona (Pontevedra) prepara una gran fiesta infantil para el lunes de Entroido

El Entroido continuará este lunes en Baiona con una fiesta dedicada a los más pequeños. Este lunes, en el Multiusos de Sabarís, los más pequeños podrán disfrutar de tres horas de diversión ininterrumpida.

Tal y como precisó el Consistorio baionés, el evento arrancará a las 17:00 horas y contará con una amplia programación de actividades pensadas para los más pequeños, en particular, y para familias, en general.

Por una parte, los asistentes podrán sumarse a tres talleres creativos: Elaboración de figuras y un taller de repostería. También habrá un espacio para que los más jóvenes demuestren su talento musical de la mano de un karaoke. Uno de los momentos centrales será el desfile de disfraces.

La fiesta se prolongará hasta las 20:00 horas y todos los vecinos y visitantes están invitados a formar parte de esta iniciativa festiva.