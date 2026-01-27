Organizan la IX 'Merdeirada Cativa' en Vigo: Taller de máscaras, chocolatada y 'foliada'
Está abierto a 25 participantes entre los 3 y los 6 años, y a otros 25, entre 7 y 12 años de edad
El Entroido ha comenzado en Galicia, concretamente, en el Triángulo Máxico, entorno en el que esta tradición se encuentra especialmente arraigada. Con todo, esta festividad trasciende a las fronteras ourensanas y en la localidad de Vigo también encuentra su sitio.
Más concretamente, el Casco Vello de Vigo es el lugar natural del Merdeiro, personaje del Entroido tradicional vigués, y por sus calles se le verán correr nuevamente este año. Antes, habrá actividades para los más pequeños, concretamente, la bautizada como "Merdeirada cativa", que este 2026 alcanzará su IX edición.
Se tratará de una cita dirigida a los más pequeños y que se celebrará el próximo 1 de febrero, a partir de las 17:00 horas, en el local de la Asociación Veciñal Casco Vello -Cánovas del Castillo, número 2-. Habrá un taller de máscaras y, a partir de las 18:00 horas, una "saída merdeira" que estará amenizada por la comparsa Os Tarteiras.
Habrá plazas limitadas: 25 para menores de entre 3 y 6 años, y otras 25 para niños y niñas de entre 7 y 12 años. La inscripción puede realizarse en la dirección www.omerdeiro.org.
"Para nós esta actividade é o punto de inicio do Entroido. Nela as crianzas da cidade poderán facer as súas máscaras para, unha vez caracterizadas, acompañar ós Merdeiros adultos polas rúas e prazas do Casco Vello nunha pequena saída, a cal estará amenizada pola Comparsa Decana Os Tarteiras e a Banda de Gaitas do Caco Vello", explicaron desde la agrupación.