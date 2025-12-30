'Los cuentos musicales de Olaf' se despiden en Vigo con precios asequibles para todas las familias

"Los Cuentos Musicales de Olaf", iniciativa que combina en Vigo teatro, música y humor, encara sus últimos días en el Centro Comercial A Laxe y la organización ha decidido ofrecer precios más competitivos para hacer el espectáculo accesible a todas las familias.

Así, tal y como han indicado sus promotores, del día 1 al 11 de enero las entradas tendrán un precio especial de despedida: Online en entradas.vigoplan.com a 4 euros -más 1,60 euros de gastos de gestión- y en taquilla, a seis euros.

Este evento tiene lugar, concretamente, en la primera planta del Centro Comercial A Laxe -local número 18- e incluye, cada día de la semana, un cuento musical diferente. Son actores u actrices los que se afanan por ofrecer a las familias y a sus hijos un formato "cercano, divertido, y pensado para todos los públicos".

Así, por orden de actuación, el martes será el turno de Peter Pan; el miércoles, para El Libro de la Selva; el jueves, Vaiana, el viernes, Frozen; el sábado, Aladdín y el domingo, Encanto.

El "gran cierre" se celebrará el domingo, día 11 de enero. Como broche final, este día el público podrá disfrutar de los seis cuentos musicales en una sola jornada. El horario especial será el siguiente:

● 11:00 horas – Peter Pan

● 13:00 horas – El Libro de la Selva

● 16:00 horas – Vaiana

● 17:00 horas – Frozen

● 18:00 horas – Aladdín

● 20:00 horas – Encanto