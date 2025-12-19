La caseta de Papá Noel reabrirá esta tarde sus puertas en Vigo: Esta es la hora anunciada
Permanecía cerrada desde el pasado martes debido a un accidente protagonizado por una furgoneta que dejó a este personaje navideño sin su particular espacio. Afortunadamente para los niños y niñas viguesas, volverá a abrir en breve y a tiempo para que puedan entregar sus cartas
El Concello de Vigo anunció que la caseta de Papá Noel de Policarpo Sanz ya está arreglada y volverá a abrir para que los más pequeños se encuentren con este entrañable personaje navideño.
Un pequeño accidente, protagonizado por una furgoneta que colisionó contra el inmueble de Papá Noel, obligó a cerrar este espacio el pasado martes, pero afortunadamente, los daños han sido subsanados.
Según fuentes del Concello, la caseta abrirá hoy a las 17:00 horas, por lo que los niños y niñas de Vigo podrán entregarle sus cartas a Papá Noel a tiempo.