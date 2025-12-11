Confirmado: regresa el "mayor parque de atracciones de Galicia" con entradas a 5 euros este día de diciembre

Galicia sigue sumando actividades para disfrutar al máximo de la Navidad 2025. Si hay alguien que vive esta época del año con especial ilusión, son los niños, quienes esperan con emoción la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. En muchos lugares se organizan grandes propuestas para los más pequeños, como es el caso del que se considera el "mayor parque de atracciones de Galicia".

Se trata de Pazolandia, ubicado en el Pazo dos Deportes "Paco Paz" de Ourense. Desde sus canales oficiales ya han confirmado el día de apertura y cierre, así como el precio de las entradas y los horarios en los que se podrá disfrutar de este gran espacio de ocio.

La Navidad en Pazolandia, fechas y precios

Atracciones de Pazolandia pazolandia.es

El próximo 26 de diciembre, a las 11:00 horas, dará comienzo una nueva edición de Pazolandia, uno de los eventos familiares para vivir con niños más esperados de la Navidad. Un año más, esta cita se consolida como un espacio de diversión para los más pequeños y adultos, manteniendo su espíritu festivo.

En esta edición se mantienen los precios del año pasado, con una entrada general de 5 euros por persona, aplicable a partir de los 12 años de edad, lo que lo convierte en un plan accesible para disfrutar en familia durante las vacaciones de Navidad.

Pazolandia permanecerá abierto desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero, a excepción del 31 de diciembre, día en que permanecerá cerrado, y del 1 de enero, cuando abrirá únicamente en horario de tarde.

Como en ediciones anteriores, el público podrá acceder en dos turnos diferentes: una sesión de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, y otra de tarde, de 17:00 a 20:00 horas. Durante el proceso de compra de entradas online, debes seleccionar la fecha y horario que más se adapta a tus necesidades, para facilitar la organización.

En los próximos días, la organización anunciará más novedades de esta edición, que todos los años cuenta con varias atracciones, actividades y espacios temáticos e inclusivos. Hinchables, juegos, obradoiros, talleres... un sinfín de atractivos para divertirse en Pazolandia.

Todavía no se ha abierto la venta de entradas, por lo que conviene estar pendiente en la web de Pazolandia para no quedarse sin asistir al que se considera "el mayor parque de atracciones de Galicia".