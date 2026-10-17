Una joven deja Madrid para reformar una casa del siglo XIX en el rural gallego: "Perteneció a mis bisabuelos"

La crisis inmobiliaria ha puesto patatas arriba el mercado de la vivienda en España. Vivir en Madrid es prácticamente imposible y, ante esta situación, hay quienes deciden volver a sus raíces y comenzar una nueva etapa en el rural.

Es el caso de la creadora de contenido @s.petronila, que, cansada de "los avances de la IA" y "el cambio climático", ha dado un giro de 180 grados a su vida. La joven tiene un nuevo proyecto: recuperar una antigua casa del siglo XIX que perteneció a sus bisabuelos.

Deja Madrid para reformar una casa en el rural gallego

"¿Lo conseguiré o se me ha ido la pinza?", se pregunta.

Petro Nila, nombre que utiliza la joven en redes sociales, acaba de dar un paso con el que muchos también sueñan: "He decidido dejar mi vida en Madrid para venir a restaurar esta casa de piedra del siglo XIX y poner mi granito de arena hacia un mundo mucho más bonito".

Al comienzo del vídeo, la creadora de contenido relata que la casa a la que se ha mudado perteneció a sus bisabuelos "y ayudó a mantener a mi abuelo y a sus hermanos a salvo durante la guerra civil del 36".

Ahora, busca devolverle todo su esplendor. Sin embargo, el proyecto requerirá muchas horas de trabajo, pues el objetivo no es solo convertir la vivienda en un cálido hogar, sino también conseguir que sea autosuficiente.

"La casa tiene un pozo propio que construyeron mis abuelos hace 40 años, del que, además, sale agua mineral de manantial. Como lleva varios años sin limpiarse, el agua sale marrón", detalla sobre una de las primeras tareas de la lista.

"También tenemos calefacción natural que calienta muchísimo más que cualquier estufa o calefacción tradicional. Pero lo que va de aquella manera es la luz y el wifi, ya ni hablamos", expresa otra labor pendiente.

El inmueble se asienta obre un terreno con muchos árboles frutales que, al igual que la casa, necesitan mucha mano de obra para recuperarlos.

"Lo último que quiero hacer son pequeñas reformas, como pintar, restaurar algunos muebles, construir algunas cositas en el jardín y, en general, poner la casa bonita para dar más sensación de hogar".

Aunque el interior de la vivienda está en buenas condiciones, la joven tiene un objetivo claro: "me gustaría que fuera un sitio en el que apetece estar".

Petro Nila ha empezado su lista de tareas rescatando herramientas para el campo y un poco de leña de una antigua caseta. También guardaba otros tesoros, como dos tumbonas ideales para cuando llegue el buen tiempo. En su cuenta de TikTok (@s.petronila) puedes ver todos los avances.