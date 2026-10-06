Organizan en Vigo una ruta para descubrir la ciudad que inspiró libros, películas y series

Vigo ha inspirado a cientos de artistas para crear algunas de las obras más recordadas de la historia. Desde el Capitán Nemo hasta el inspector Leo Caldas, decenas de personajes han surgido de la ciudad olívica y una ruta literaria busca recuperarlos este martes.

La librería A Klandestina, en colaboración con Vigo Turístico, ha organizado para este martes 6 de octubre una ruta literaria, en la que los interesados e interesadas recorrerán zonas del centro de Vigo que inspiraron o ambientaron películas, series y libros.

La actividad comenzará a las 19:00 horas y tendrá una duración de dos horas, aproximadamente. Los vecinos y vecinas que quieran redescubrir su ciudad a través de personajes como el Capitán Nemo o el inspector Leo Caldas deberán abonar 10 euros para unirse a la ruta.

La librería A Klandestina está ubicada en el número 10 de la calle José Gómez Posada Curros y se define como "un espacio abierto a la lectura y a la creatividad". En este contexto se encuadra esta actividad, así como el club de lectura del local, talleres, campamentos infantiles de verano o firmas de libros.