Hard GZ, La Movida Viguesa, Ortiga y mucho más: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo Treintayseis

El fin de semana arranca con una gran fiesta para celebrar el inicio de un nuevo año universitario, El Campus, donde se podrá disfrutar de las actuaciones en vivo de LG1DO, Borja Solla y Dumore, entre otros. Asimismo, también se celebrará una nueva edición del Lingua Urbana Fest, donde los protagonistas serán Alddara, Reality y Hard GZ.

Otros eventos del fin de semana incluyen el Zombie Walk, una iniciativa divertida y diferente impulsada por Galician Freaky Film Festival 2026; la celebración de las Fiestas del Dulce Nombre de María de Candeán y un festival nostálgico, La Movida Viguesa, con la participación de Semen Up, Miguel Costas de Siniestro Total y otros más.

Conciertos del fin de semana

Hard GZ actuará el 11 de septiembre en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo SON&MAR

El viernes 11 a las 20:00 horas el sonido urbano de vanguardia llega al Peirao de Trasatlánticos de la ciudad olívica con el rapero Hard GZ, quien vuelve a su ciudad natal como cabeza de cartel del festival Lingua Urbana, uno de los eventos principales del ciclo SON&MAR.

El domingo 12 a las 21:00 horas el rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino, YSY A, actuará en la sala Rouge ante un público con el aforo completamente agotado.

Otros conciertos destacados del fin de semana son el que darán The Blues Moonshiners en La Pecera y el de Nuntia junto a Ash Diz en La Fábrica de Chocolate. Ambos tendrán lugar el viernes 11.

El Campus - SON&MAR

Cartel de El Campus de Vigo SON&MAR

El jueves 10 a las 20:00 horas llega al Peirao de Trasatlánticos el gran punto de encuentro universitario del ciclo de eventos SON&MAR.

El Campus es mucho más que un festival. Se trata de un gran concierto que conecta todos los campus gallegos en un mismo espacio con música, energía y el mejor ambiente juvenil. La manera ideal de empezar un nuevo año universitario.

No te pierdas esta cita gratuita en la que podrás disfrutar de las siguientes actuaciones en directo:

19:00 a 20:00 horas - Gabri Crezz

20:00 a 21:00 horas - Carlos Barral

21:00 a 22:00 horas - Sote

22:00 a 23:00 horas - LG1DO

23:00 a 00:00 horas - Borja Solla

00:00 a 01:00 horas - Dumore

01:00 - Cierre - Pájaro

Lingua Urbana Fest

Cartel del Lingua Urbana Fest de Vigo SON&MAR

Tras una cita inolvidable en la capital Compostelana, el Lingua Urbana Fest aterriza en la ciudad olívica como parte del ciclo de eventos SON&MAR.

Este evento tendrá lugar el viernes 11 a partir de las 20:00 en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo, donde se reunirán algunos de los nombres más destacados de la escena urbana gallega y nacional.

20:30 a 21:15 horas - Alddara

21:30 a 22:00 horas - Reality

22:15 a 23:30 horas - Hard GZ

La Movida Viguesa - SON&MAR

Cartel del evento 'La Movida Viguesa' SON&MAR

El sábado 12 a partir de las 20:00 horas en el Peirao de Trasatlánticos volvemos a repetir fiesta nostálgica gratuita con La Movida Viguesa del ciclo de eventos SON&MAR.

Si eres fan del sonido pop y rock español de los años 80 y 90 te invitamos a disfrutar de sus mayores himnos de la Movida Viguesa, un movimiento paralelo a la conocida Movida Madrileña.

En esta ocasión, podremos disfrutar de un homenaje a la legendaria banda Golpes Bajos y un directo espectacular de Semen Up, Miguel Costas de Siniestro Total, Killer Barbies y Stoned at Pompeii.

Orballo Cultural - SON&MAR

Cartel de Orballo Cultural en Vigo SON&MAR

El domingo 13 a las 20:00 horas tenemos cita con Orballo Cultural en el Peirao de Trasatlánticos como parte del ciclo SON&MAR.

El cartel de este festival estará protagonizado por el gran gaiteiro Budiño, quien estará acompañado por el sonido de ritmos gallegos, latinoamericanos y magrebíes de De Ninghures.

La parte más urbana y verbenera vendrá de la mano de Ortiga. Por último, el encargado de cerrar esta fiesta gallega será la formación de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

Vigo Metalheads

Cartel de la edición de 2026 de Vigo Metalheads Cedida

El viernes 11 y sábado 12 volveremos a cantar, bailar y saltar con la cuarta edición de Vigo Metalheads del pub Transylvania.

La programación completa de ambos días:

Viernes, 11 de septiembre

Materia Muerta

Diodivo

Sábado, 12 de septiembre

Aeolian

Kuna de Odio

Incordian

Galician Freak Zombie Walk

La caminata Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival vuelve a Vigo Cedida

El sábado 12 a partir de las 20:00 horas regresa por segundo año consecutivo la horda de zombies a las calles del centro de Vigo como parte del festival cinematográfico Galician Freaky Film Festival.

Será un evento gratuito y de carácter solidario, pues habrá un punto de recogida de alimentos en el MARCO. Además, desde las 17:00 horas podrás acudir a un puesto de maquillaje gratuito.

El recorrido consistirá en un total de 800 metros y llegará hasta la Porta do Sol. Justo al finalizar la caminata, a las 21:30 horas, dará inicio la Pasarela Zombie.

Ciclo Otoño Lírico 2026

El Otoño Lírico 2026 llega en septiembre a Vigo Amigos de la Ópera de Vigo

El inicio del mes de septiembre anuncia una nueva temporada del ciclo de conciertos de Grandes Voces del Otoño Lírico 2026 de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo. Durante este fin de semana podremos disfrutar de la primera cita en el Teatro Afundación:

Sábado 12 a las 20:30 horas - Jorge de León y Juan Jesús Rodríguez, quienes estarán acompañados de Juan Francisco Parra al piano. Será una velada exclusiva para disfrutar de las mejores romanzas y dúos de la ópera italiana con algunas de las obras maestras de Verdi, Puccini, Leoncavallo y Giordano.

Feria Sabores del Mundo

Cartel de la Feria Sabores del Mundo de Vigo Cedida

Desde hoy, jueves 10, hasta el domingo 13 regresa a la explanada del Náutico de Vigo la feria gastronómica Sabores del Mundo, un evento con entrada gratuita y más de veinte puestos de diferentes lugares del mundo.

Después de la gran acogida de la feria durante el fin de semana pasado, han decido ampliar cuatro fechas más con diferentes actuaciones regionales, música en vivo, zona infantil y, por supuesto, muchísimas propuestas gastronómicas de Latinoamérica, Asia, Europa y otros lugares del mundo

Fiestas del Dulce Nombre de María de Candeán

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Candeán Cedida

El barrio olívico de Candeán comienza con las celebraciones de sus fiestas patronales en honor al Dulce Nombre de María este viernes 11. Continuarán a lo largo del fin de semana y finalizarán el martes 15.

Viernes, 11 de septiembre

22:00 horas - Verbena con La Banda de Ayer y Olympus

Sábado, 12 de septiembre

12:00 horas - IV Foliada dos Pexegos

22:00 horas - Verbena con Ritmo y discoteca CDC

y discoteca 00:00 horas - Tirada de fuegos artificiales

Domingo, 13 de septiembre

11:00 horas - Bajada de los Santos en procesión con la Banda de Música UVCD de Candeán

11:30 horas - Concierto de la Banda de Música UVCD de Candeán

12:30 horas - Misa mayor de campaña y pujas

17:00 horas - Animación infantil a cargo de Fitciones Fitness y Animaciones

Romería de la Virgen de los Liñares

Cartel de la edición de 2026 de la Romería de la Virgen de los Liñares Cedida

El sábado 12 y el domingo 13 se podrá disfrutar de una gran variedad de eventos de ocio con motivo de la Romería de la Virgen de los Liñares de la ciudad olívica. Estas celebraciones continuarán a lo largo de la próxima semana y finalizarán el martes 15.

Sábado, 12 de septiembre

10:30 horas - Pasacalles de gaiteiros

11:30 horas - Concierto de la Banda Escola Lira de San Miguel de Oia

13:00 horas - Sesión vermú amenizada por Los Támega

18:00 horas - Bajada del Santo San Miguel

20:00 horas - Banda Unión Musical de Coruxo

22:00 horas - Nueva Fuerza y Dj

Domingo, 13 de septiembre

10:00 horas - Recorrido de la Banda Lira de San Miguel de Oia desde la antigua estación de Canido hasta la capilla

desde la antigua estación de Canido hasta la capilla 10:30 horas - Misa rezada

12:30 horas - Misa solemne cantada por la Coral Polifónica Lira de San Miguel de Oia en honor a la Virgen de los Liñares

en honor a la Virgen de los Liñares 13:30 horas - Concierto de la Coral Polifónica Lira de San Miguel de Oia

17:30 horas - Juegos tradicionales en madera

19:30 horas - Actuación de la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia

22:00 horas - Verbena a cargo de la orquesta Saudade y el trío Tic Tac

La Triple Corona Illas Atlánticas

Cartel de la prueba de natación La Triple Corona de las Illas Atlánticas Cedida

El sábado 12 a partir de las 08:40 horas se celebrará la prueba de natación de 15 kilómetros de La Triple Corona Illas Atlánticas, la cual tiene como punto de salida la playa de Rodas y la meta en la playa de Ribeira de Baiona.

Como actividades complementarias tenemos una visita guiada al casco histórico de Baiona y la carabela Pinta a las 18:30 horas y una cena en Baiona a partir de las 20:30 horas.