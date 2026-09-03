El mercadillo de segunda mano que vuelve a Vigo: busca vendedores para dar una nueva vida a todo tipo de objetos

El Centro Comercial Camelias celebrará los próximos 2 y 3 de octubre la segunda edición de su Garage Sale Market

El Centro Comercial Camelias celebrará los próximos 2 y 3 de octubre la segunda edición de su Garage Sale Market, un mercado de compraventa ocasional entre particulares que busca dar una segunda vida a objetos que ya no se utilizan.

La iniciativa volverá a convertir el centro comercial vigués en un punto de encuentro para particulares que quieran vender artículos que tienen en casa y que todavía pueden resultar útiles para otras personas.

El plazo de inscripción gratuita para participar como vendedor permanecerá abierto desde este miércoles 2 de septiembre hasta el próximo 23 de septiembre.

Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a info@cameliascc.com con la siguiente información: Nombre y apellidos, teléfono de contacto, listado detallado de los artículos que quieren poner a la venta y fotografías de los productos.

Una vez recibidas las propuestas, la organización estudiará las solicitudes y realizará una selección de participantes con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del mercado y ofrecer variedad de productos.

Ropa, libros, juguetes y artículos vintage

El Garage Sale Market está planteado como un espacio de compraventa ocasional entre particulares. Entre los artículos que podrán ponerse a la venta se encuentran ropa, decoración, libros, juguetes, artículos vintage, piezas de coleccionismo, tecnología y menaje, además de otros pequeños objetos que deberán contar previamente con la aprobación de la organización.

Las personas seleccionadas recibirán posteriormente toda la información necesaria sobre su participación. Además, deberán aceptar las normas establecidas para el evento y firmar la correspondiente declaración responsable.

Con esta segunda edición, el Centro Comercial Camelias vuelve a apostar por un formato de mercado de segunda mano que pretende fomentar la reutilización y la compraventa entre particulares, ofreciendo una oportunidad para que objetos que ya no se utilizan puedan encontrar nuevos propietarios y seguir teniendo una utilidad.