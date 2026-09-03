El mercadillo de oportunidades con grandes descuentos el 4 y 5 de septiembre de 10:00 a 21:00 horas

El municipio de O Porriño (Pontevedra) ya tiene todo listo para acoger este viernes 4 y sábado 5 su XXXIV Feira de Oportunidades "Merca na Rúa", donde disfrutar de varios puestos en la zona peatonal con grandes descuentos para que "a veciñanza note menos a costa de setembro e que os comercios do Porriño liberen no seu stock".

El evento, organizado por la Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño (ACIPOR) con la colaboración del Concello do Porriño, pretende dinamizar la economía local y ofrecer a los vecinos y visitantes productos de gran calidad a precios irresistibles que se convierten en verdaderas gangas.

Comercio local y descuentos irresistibles

La zona peatonal de O Porriño se transformará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre en un gran espacio comercial al aire libre con motivo de la XXXIV edición de la Feira de Oportunidades "Merca na Rúa". La iniciativa busca impulsar las compras en los establecimientos locales y ofrecer al público productos a buen precio.

Organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño (ACIPOR), con la colaboración del Concello do Porriño, la feria permitirá que los negocios coloquen parte de su actividad en la calle para mostrar y vender sus productos con más facilidad.

Los puestos estarán abiertos de forma ininterrumpida desde las 10:00 hasta las 21:00 horas durante ambas jornadas. La idea es que toda persona interesada tenga la oportunidad de adquirir productos de gran calidad a precios económicos y, al mismo tiempo, ayudar a que los comercios den salida a su stock.

Tras tantas ediciones, "Merca na Rúa" se ha consolidado como una de las principales citas comerciales de O Porriño y, una vez más, vuelve a apostar por llenar de actividad las calles del centro y tratar de aumentar el interés por el comercio de proximidad.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó la importancia de apoyar a los comercios locales. "Dinamizar o comercio local é dinamizar a vila", concretó. El evento cuenta con el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia, dentro de sus programas de apoyo al comercio gallego.