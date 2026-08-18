Seis playas que parecen del Caribe cerca de Vigo

Galicia, y en especial las Rías Baixas, albergan multitud de playas con una belleza excepcional. Desde pequeñas calas hasta arenales infinitos que duran varios kilómetros, las playas gallegas poco tienen que envidiar al paradisíaco litoral del Caribe.

Cada vez más, el noroeste peninsular se está convirtiendo en el destino turístico favorito de los españoles, gracias a su tranquilidad, sus paisajes de ensueño y sus temperaturas amenas. Porque, si bien el buen tiempo nunca está asegurado en Galicia, las playas de aguas cristalinas y arena blanca sí lo están.

En esta pequeña guía, Treintayseis recoge seis de las muchas playas cercanas a Vigo que podrían confundirse perfectamente con El Caribe, si no fuera por sus aguas heladas.

Playa de Rodas

Aguas turquesas en la Playa de Rodas (Pontevedra) Shutterstock

Situada en las Islas Cíes, este arenal virgen se ha colado varias veces entre las mejores playas del mundo. De hecho, la playa de Rodas se posicionó en 2025 como la 18 más bonita del mundo según el ránking "The World’s 50 Best Beaches". Entre los 50 primeros puestos se encuentran ocho ubicaciones europeas, y solo una de ellas está en España.

Su arena blanca y fina, su agua cristalina de diferentes tonalidades turquesas y su larga extensión son solo algunos de los motivos que la han llevado a ser un arenal de lo más preciado en todo el mundo. El entorno natural que rodea la playa, repleto de pinares y dunas, es todo un espectáculo de la naturaleza, además de la rica biodiversidad marina que existe en sus alrededores y que conforma uno de los ecosistemas más ricos de la costa gallega. Destaca por su forma de media luna y su fácil acceso desde el muelle, lo que la convierte en una opción ideal para familias y grupos. Este año ha revalidado su Bandera Azul, ofreciendo servicios como vigilancia, restaurantes y un camping cercano.

Tanto es así, que desde la web del ranking la definen como "un paraíso caribeño": "La Playa de Rodas es una playa de suaves curvas de unos 700 metros de longitud. Esta impresionante playa es a menudo considerada una de las más hermosas de Europa, con su suave arena blanca y sus aguas cristalinas y tranquilas. Muchos la describen como un paraíso caribeño, pero con las refrescantes aguas del Atlántico", apuntan.

Playa de Barreiriño

Playa de Barreiriño Turismo do Grove

A una hora en coche de Vigo, en la península de O Grove, se encuentra la Playa de Barreiriño, una pequeña cala de apenas 65 metros de longitud que destaca por su arena blanca y sus aguas turquesas. Ubicada en una zona rural en la parroquia de San Vicente y rodeada de bosque, es una playa tranquila perfecta para desconectar rodeado de naturaleza salvaje.

O Grove es una pequeña península del sur de Galicia -de 21,89 kilómetros cuadrados- que alberga en todo su litoral casi medio centenar de grandes y pequeños arenales, la mayoría de ellos de aguas tranquilas y cristalinas. Si bien es cierto que algunas de las más conocidas y visitadas se localizan en el entorno de San Vicente do Mar e incluso A Lanzada, la cara noroeste del municipio esconde muchas de las playas más salvajes y solitarias de todo el territorio, que merece la pena pararse a explorar.

Playa de Area Grande

Praia de Area Grande, O Grove. Mancomunidade do Salnés

También en la península de O Grove destaca la Playa de Area Grande. A pesar de ser un arenal resguardado, la lengua de arena fina alcanza unas dimensiones aproximadas de 300 metros de longitud y otros 30 metros de ancho en pleamar. Además, la playa de Area Grande dispone de todos los servicios necesarios para disfrutar de una completa jornada veraniega tales como duchas y restaurantes en sus proximidades, así como también puntos de alquiler de materiales como tablas o hidropedales.

Playa de Foxos

Una de las playas más salvajes de Pontevedra Shutterstock

La playa de Foxos, en Sanxenxo, es un paraíso salvaje que es una auténtica joya bañada por el Atlántico. Concretamente, este espacio de 350 metros de longitud se ubica en la parroquia de Noalla y dispone de servicios mínimos para disfrutarla con comodidad.

Tiene una arena blanca y fina que invita a pasear por la orilla del mar disfrutando del paisaje y la naturaleza más verde. Su agua cristalina cautiva a cualquiera, aunque hay que tener en cuenta que destaca por su fuerte oleaje, por lo que conviene tener cuidado, sobre todo si no se conocen las mareas. Y, sus vistas a la Isla de Ons, ofrecen un paisaje inigualable.

Playa América

Playa América, en Nigrán. Shutterstock

Más cerca de Vigo -menos de media hora- se encuentra Playa América, un larguísimo arenal con vistas directas a las Islas Cíes. Además, la zona destaca por ser una de las favoritas para las familias gracias a su rica oferta hostelera, largos paseos y un carril bici que permite completar el plan si se alarga el día prometen convertirse en el destino perfecto para que los niños (y sus padres) vuelvan agotados y felices a casa.

Muy cerca encontramos la salvaje playa de Patos, donde el plan es muy diferente: grandes olas perfectas para hacer surf, chiringuitos en los que degustar modernas recetas y un arenal perfecto para jugar a todo lo que nos propongamos cuando baja la marea prometen otras posibilidades de agotamiento. Perfecta para ir con amigos con los que aprovechar los últimos rayos de sol y disfrutar de las espectaculares puestas de sol tras las Cíes.

Playa de Areabrava

Playa de Areabrava Concello de Cangas

Muy cerca de Vigo, en la ría de Aldán, hay varios enclaves que merecen la pena, pero Areabrava es uno de los favoritos de los vigueses por su enorme oferta gastronómica. La tranquilidad de sus aguas la convierten en una zona perfecta para practicar cualquier deporte acuático con los más pequeños, su blanquísima arena y lo hermoso del entorno completan la oferta.

Otra muy buena opción es la playa de Nerga: tranquila, enorme y de aguas turquesa. De los arenales más hermosos de la provincia, está enclavado en la escarpada Costa da Vela, en la que se puede recorrer el camiño da costa para contemplar una a una las magníficas playas que esconde Cabo Home.