El mercadillo ambulante ideal para visitar cada viernes: decenas de puestos de ropa, decoración y alimentación

Los feirones forman parte de la cultura popular gallega. En toda la comunidad se organizan mercadillos de venta ambulante que ofrecen a vecinos y visitantes productos de todo tipo a precios espectaculares, ya sean decorativos, moda, gastronómicos o todo lo que te puedas imaginar.

Estos mercadillos ambulantes suelen disfrutarse de manera periódica ya sea de forma semanal, quincenal o mensual, por lo que saber qué día se celebra el feirón de tu municipio concreto o de los aledaños es tu oportunidad perfecta para encontrar calidad a buen precio.

Decenas de puestos ambulantes

Puesto de frutas en el mercadillo ambulante de O Grove (Pontevedra) destinosalnes.com

Uno de los mercadillos ambulantes más conocidos de Galicia se celebra cada viernes del año en O Grove (Pontevedra). Se trata de una cita semanal que reúne a decenas de puestos y que se ha convertido en un punto de encuentro tanto para los vecinos como para los visitantes que se acercan a disfrutar de la localidad.

Su ubicación, junto al mar y en pleno centro portuario, hace que la experiencia de comprar sea súper especial gracias al ambiente animado que se vive durante toda la mañana.

El mercadillo se instala en la plaza de O Corgo, junto a la zona portuaria de O Grove, el mercado municipal y la lonja. Cada viernes, los vendedores ocupan este espacio para ofrecer una amplia variedad de productos, convirtiendo la zona en un auténtico escaparate al aire libre de productos locales y artículos para todos los gustos.

Entre los productos que se pueden encontrar destacan los alimentos de kilómetro 0 y de gran calidad, especialmente las frutas y verduras de origen local, además de diferentes tipos de dulces. También hay puestos dedicados a las flores, la artesanía y objetos de decoración para el hogar.

Puesto de flores en el mercadillo ambulante de O Grove (Pontevedra) destinosalnes.com

La oferta se completa con numerosos puestos de moda, donde es posible encontrar ropa, calzado y accesorios para personas de todas las edades. Esta variedad convierte al mercadillo en una opción perfecta para pasar una mañana diferente mientras se realizan algunas compras.

El feirón se celebra todos los viernes del año, excepto cuando el viernes es festivo, en horario de 08:00 a 14:00 horas. Por ello, si quieres conocer uno de los mercadillos más populares de las Rías Baixas, acércate a la plaza de O Corgo de O Grove y disfruta de una mañana de compras junto al mar.