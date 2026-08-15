Feijóo, 64 años: "Tuve la suerte de nacer en una familia modesta y en un pueblo muy pequeño. Eso marca tu vida"

Antes de ser el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo desempeñó distintos empleos y ocupó diversos cargos en su trayectoria. En ese recorrido, siempre ha asegurado que mantuvo muy presente el lugar donde nació, algo que ha afirmado en entrevistas concebidas a medios de comunicación, ya fueran programas de televisión, pódcast, emisoras de radio u otros formatos.

Hace unos meses acudió al pódcast Media Power, donde habló de su proyecto político, pero también para contar quién es Feijóo, ese niño que nació en Os Peares (Ourense), donde estuvo hasta los 10 años, momento en que sus padres lo mandaron a un internado de León.

"Tu infancia es la clave de toda tu vida"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abrió la puerta a su lado más personal durante su participación en el citado pódcast. Más allá de hablar de política, repasó los años que marcaron su infancia y explicó cómo sus orígenes han influido en su forma de ser y entender la vida.

Feijóo recordó con especial cariño sus primeros años en Os Peares (Ourense), un pequeño pueblo al que sigue sintiéndose muy ligado. "Tuve la suerte de nacer en una familia modesta y en un pueblo pequeño. Hoy tiene 300 habitantes, pero cuando yo nací probablemente tuviese cerca de 1.000", afirmó.

El dirigente popular explicó que nació en casa de su abuela, donde vivían sus padres y donde, también, nació su hermana. "Eso marca tu vida", apunta. Allí permaneció hasta los 10 años, una etapa que recuerda con orgullo. "Estuve hasta los 10 años en esa casa. Fui a una escuela rural; íbamos andando".

El mismo día que cumplió los 10 años sus padres decidieron enviarlo a un internado marista en León. "El 10 de septiembre, el mismo día que cumplí años, me cojo un tren con dificultad para llevar la maleta y un hermano marista me estaba recogiendo en la ciudad de León por la noche", recordó.

En este internado permaneció hasta los 13 años y, posteriormente, se trasladó a la ciudad de Ourense a sus 14 para continuar sus estudios y más tarde a Santiago de Compostela.

En la conversación describió a Os Peares como "un pueblo recóndito, perdido entre montañas, con tres ríos, 4 ayuntamientos, 2 provincias", un lugar que, según confesó, le enseñó "una lección de modestia, de humildad, de sencillez y de la clave del ascensor social". De hecho, llegó a definirlo como "su Macondo".

Para Feijóo, la infancia es determinante a la hora de construir tu propia personalidad. "Probablemente los 13/14 primeros años son los cimientos de tu personalidad y de tu pensamiento, por lo menos en mi caso es así", afirmó con rotundidad.