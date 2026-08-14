Nigrán (Pontevedra) celebra su espectacular bajada de carrilanas: velocidad, curvas y hasta 110 km/h

Este sábado 15 de agosto regresa a Nigrán la ya tradicional XVIII Baixada de Carrilanas. Los auténticos 'carros de bolas' volverán a dejar imágenes delirantes en esta parroquia, que puede considerarse la auténtica cuna de este deporte en Galicia.

Como ya es habitual, los participantes saldrán del Turreiro, girarán bruscamente a la izquierda en la calle Xuncido (barrio de Balinfra) para afrontar una rasante y una curva de 90 grados justo antes de la meta. En total, el recorrido tiene 1 kilómetro de longitud y un desnivel del 80%, lo que hará que los vehículos más rápidos "vuelen" a casi 110 km/h, mientras que los más artesanales alcanzarán los 80 km/h.

La prueba se desarrollará durante toda la mañana y comenzará a las 09:30 horas con una bajada de entrenamientos. La competición podrá seguirse en streaming y los tiempos y resultados finales podrán consultarse en www.eventosnigran.es.