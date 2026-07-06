El mercadillo de artesanía junto al mar ideal para este verano: 36 puestos y solo disponible en julio y agosto

El verano es mucho más que tardes de playa, terrazas al aire libre y paseos en bici. La temporada estival completa su agenda de ocio con un plan que nunca falla: los mercadillos de artesanía y moda, un lugar perfecto para descubrir marcas.

En la Ría de Baiona, por ejemplo, el Beach Market se ha consolidado como una de las propuestas más populares, no solo por la variedad de puestos que reúne, sino por su privilegiada ubicación junto al mar.

El mercadillo más esperado del verano

Situado en las pistas de las Dunas de Gaifar, en la parroquia de Panxón, en Nigrán (Pontevedra), el Beach Market ha reabierto sus puertas este pasado fin de semana con propuestas únicas de moda, complementos, decoración y mucho más.

La Asociación de Empresarios y Comerciantes OVALMI, con la colaboración de la Xunta de Galicia y el Concello de Nigrán, ha puesto en marcha una nueva edición del Beach Market, una cita imprescindible del verano en la comarca.

Aprovechando la gran afluencia de visitantes durante la temporada estival, y una estratégica ubicación junto a la playa de Panxón, el Beach Market busca dar visibilidad al comercio local y fortalecer la relación con los clientes habituales.

En él, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos, desde joyas artesanales hasta pareos de playa, bolsos y una larga lista de accesorios imprescindibles para disfrutar de una escapada veraniega.

El Beach Market permanecerá abierto todos los domingos (y algunos sábados) de julio y agosto en las Dunas de Gaifar. Durante el mes de julio se celebrará los días 12, 18, 25 y 26 de julio, y continuará en agosto los días 2, 9, 15, 16, 23 y 30. El horario es de 11:00 a 21:00 horas.

"Entre la brisa del mar, los atardeceres dorados y la alegría de compartir momentos inolvidables, regresa el esperado Beach Market a las Dunas de Gaifar, un lugar donde cada visita se convierte en un recuerdo especial", animan desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes OVALMI.

En una ubicación privilegiada

Playa de Panxón, en Nigrán (Pontevedra) Turismo de Galicia

El mercadillo goza de una privilegiada ubicación junto a Panxón, una playa semiurbana con 1.100 metros de arena fina y dorada que se une a la de Playa América y que está protegida por Monteferro.

Esta cuenta con un gran paseo marítimo rodeado de viviendas y diversos locales de hostelería donde hacer una pequeña parada tras una mañana o tarde de compras.

Además, el Complejo Deportivo Dunas de Gaifar ofrece durante todo el verano una variada programación de actividades deportivas de acceso libre. Estas son todas las clases y los horarios disponibles: