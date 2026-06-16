Redondela (Pontevedra) será de nuevo el municipio más orgulloso: Visibilizará la diversidad y los derechos LGTBIQA+

Redondela volverá a sumarse, un año más, a las celebraciones por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con una programación que arrancará este mismo viernes, día 19 de junio, en los jardines del Multiusos da Xunqueira. A las 19:00 horas tendrá lugar un acto institucional y lúdico que servirá como arranque oficial del evento.

Tal y como precisaron desde el Consistorio, en esta ocasión la edición destacará por el papel "activo" de la gente más joven, pues se ha involucrado de manera especial el Consello Municipal de Infancia e Adolescencia "Axentes do cambio".

El objetivo del orgullo redondelano será "visibilizar a diversidade, promover o respecto e consolidar a Redondela como un municipio libre e acolledor para todas as persoas". En este sentido, según Digna Rivas, "Redondela demostra ano tras ano que é unha vila aberta, tolerante e profundamente orgullosa da súa diversidade. Non imos dar nin un só paso atrás na defensa dos dereitos e das liberdades de todas as persoas, independentemente de a quen amen ou como se sintan".

Durante la tarde-noche del viernes, el público asistente podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades gratuitas: Se leerá un manifiesto por los derechos LGTBIQA+, habrá un "micro abierto" con Carolina Smith y Drag Manola, y talleres creativos de maquillaje o chapas conmemorativas. Los más pequeños tendrán hinchables, animación y música.