El merendero a pie de playa ideal para este verano: a 10 minutos de Sanxenxo y con vistas al Atlántico

La espera se ha hecho larga, pero ya solo quedan tres domingos para la llegada del verano y este episodio de calor en la segunda quincena del mes de mayo ha adelantado la sensación estival.

Cuando el calor se hace notar, los planes favoritos pasan por la playa, y entre las opciones que ofrece Galicia, Sanxenxo (Pontevedra) es una de las más populares.

Ideal para realizar una comida o cena campestre este verano

Merendero en el entorno de la playa de Montalvo. Foto: Google Maps

No es de extrañar, ya que Sanxenxo alberga no solo espectaculares arenales de aguas turquesas, sino también zonas de picnic al aire libre con algunas de las mejores vistas del océano Atlántico.

Un ejemplo perfecto es el merendero de Montalvo. Este enclave comparte nombre con uno de los arenales más conocidos y frecuentados del turístico municipio de Sanxenxo, ya que ambos espacios se encuentran a apenas unos metros de distancia.

Bajo la sombra de un extenso pinar, este merendero cuenta con varias mesas y bancos de piedra ideales para realizar una comida o cena campestre este verano. Además, durante la temporada estival el lugar dispone de kioscos con baños.

Vistas a la playa de Montalvo, en Sanxenxo (Pontevedra) Shutterstock

Goza de unas privilegiadas vistas al océano Atlántico, ya que apenas unos metros lo separan de la playa de Montalvo, con un entorno natural que invita a disfrutar del paisaje y del aire libre ahora que llega el buen tiempo.

Con arena fina y blanca y aguas de color azul turquesa, la playa de Montalvo es un arenal con forma rectilínea y una extensión aproximada de 1.000 metros. Es ventosa, con oleaje moderado, y zona de fondeo de embarcaciones.

¿Qué opinan los visitantes?

Entre los servicios disponibles, además de campings, restaurantes y la distinción de Bandera Azul, la playa cuenta con el área recreativa anteriormente mencionada, muy valorada por los visitantes en las reseñas de Google.

"Espectacular lugar para comer y/o cenar, o relajarse un rato antes de bajar a la playa. Cuenta con zonas de sol y de sombra y una coqueta terraza donde tomar algo sin prisas", señala una de ellas, mientras otra destaca: "Sitio perfecto para ir con niños y pasar el día".

La zona cuenta además con un amplio parking, aunque en temporada estival se recomienda acudir temprano para evitar estar dando vueltas en el coche hasta encontrar un sitio. Desde Sanxenxo se llega en apenas 10 minutos por la carretera PO-308.