Coral Herrera quiere construir en Galicia el primer museo del amor del mundo: "Hay mucha educación sexual, pero poca emocional"

Coral Herrera Gómez fue una de las universitarias que, con la crisis del 2008, decidió marcharse de España una vez concluyó su etapa académica y ante la ausencia de oportunidades laborales para personal cualificado que lastró aquel momento. Su destino fue Costa Rica, país en el que esta doctora en Humanidades -actualmente, docente en la Universidade de Vigo- desarrolló su carrera literaria antes de volver a su país de origen.

Ahora, las vueltas de la vida han llevado a la escritora, que trabaja en el primer museo del amor del mundo, al rural ourensano, concretamente, a Allariz, villa que ha enamorado a esta experta en el amor. "Los mejores veranos de mi juventud los pasé en Galicia. Tengo una amiga de toda la vida aquí y mi pareja tiene orígenes aquí", reconoce. "Una vez que volvimos a visitarla decidí que quería vivir en Allariz. Es un pueblo tan bonito, tan activo y tan lleno de vida...", añade. Es cierto que la carrera profesional de Coral la lleva a moverse por infinidad de lugares para dar charlas, formación y conferencias, por lo que, admite, "en realidad no tengo por qué vivir en un lugar, o en otro. Mientras tenga un AVE cerca, ya está".

En Costa Rica, Coral trabajó en la Unesco y en otros organismos internacionales, y hasta allí también llegó, desde España y de parte de la Editorial Catarata, una de las primeras oportunidades literarias de esta madrileña, a la que ofrecieron escribir el libro "Mujeres que ya no sufren por amor". Se trató del origen de una nutrida colección de libros con base en el buen amor, el respeto y el feminismo. "La verdad que fue un éxito y me llamaron para dar muchísimas conferencias y charlas", recuerda. "Es pedagogía del amor y explica mi tesis doctoral, digamos, de una manera sencilla y accesible, que creo que es uno de mis grandes logros", añade.

La Tesis: "La construcción sociocultural de la realidad del género y del amor romántico"

Desde las ciencias sociales, Coral hizo una investigación de 900 páginas sobre cómo los seres humanos aprenden a amar, y de la ideología que subyace a la parte del amor romántico más cuestionada -la posesión o la dominación-. "Como el amor es una construcción, pues todo lo que se construye se puede deconstruir y reinventar", señala Herrera. "La propuesta era liberar al amor romántico del machismo y de las estructuras de dominación", añade.

La escritora pone en tela de juicio lo anterior desde mitos como el de la omnipotencia del amor: "Es verdad que el amor puede con los momentos duros en una pareja, por ejemplo, con una crisis económica; pero con malos tratos no debe", señala. "El amor romántico también es el del príncipe salvador o princesa salvadora, el que se cree que va a poder salvar al otro, o la creencia de que el amor dura para siempre. Dura para siempre si se trabaja y se cuida. No es magia: Las relaciones duran y somos felices en ellas cuando los cuidados son mutuos", anota.

De esta investigación, abordada desde la antropología, la sociología, la cultura o la religión, también surgió otra publicación: "La construcción sociocultural del amor romántico", junto a la Editorial Fundamentos.

Coral Herrera. María León

Escuela virtual del amor

Debido al boom de las redes sociales, Internet y, especialmente, de los talleres online, Coral fundó su escuela virtual del amor. Por ella han pasado ya, desde hace 11 años, unas 2.000 mujeres -y también hombres, desde la óptica de las nuevas masculinidades-. "La tesis doctoral fue el diagnóstico de la realidad y la escuela fue su aplicación en el día a día. Pudimos encontrar herramientas para llevar la teoría a la práctica", añade.

La doctora explica que su trabajo se basa en la "autocrítica amorosa", es decir, "un método en el que tomas conciencia de cómo sufres, pero también de cómo haces sufrir a los demás". "Trabajo con hombres y mujeres cómo ser mejores personas para tener mejores relaciones. Parto de la idea en esta vida de que todo se puede trabajar: El miedo, los celos, la agresividad, los problemas... Es posible solventar los problemas de pareja, en definitiva, desde los cuidados", señala Coral. "Hay que cuidar lo que decimos, incluso, cuando estamos muy cabreados", añade. Con todo, insiste Coral, "también hay que aceptar cuando ya no te quieren más".

En Galicia

Ahora Coral tiene un sueño, que es convertir en realidad esa escuela virtual: "Se me ocurrió la idea de montar una exposición permanente desde la perspectiva de la pedagogía del amor. Ahora hay mucha educación sexual, pero poca emocional", remarca.

Por lo anterior, esta doctora en Humanidades quiere fundar una exposición permanente desde donde explicar, desde diferentes perspectivas, qué es el amor, cómo afecta al organismo y por qué afecta tanto un desamor. La propuesta ya ha sido presentada a la Xunta de Galicia. "He estado mirando y no hay ningún museo del amor en el mundo", asegura.

En este museo, Coral quiere abordar el amor de pareja, pero también el amor de familia, hacia los animales o de comunidad de personas. "Se lo presenté ya a la directora de Igualdade de la Xunta y pienso que le encantó. Al final es necesario que nos relacionemos desde el amor y no desde el odio, ni desde la guerra entre sexos", sostiene.

Entre otras cuestiones, en el museo del amor esta madrileña afincada en Vigo abordará cuestiones como la diferencia entre enamoramiento y amor: "Lo primero es un proceso químico. Así lo entiendo yo. Hay psicólogos que lo han llegado a definir como un fenómeno de enajenación mental transitoria", señala. "Es una de las experiencias más bonitas que puede vivir el ser humano, cuando es correspondido. El amor, en cambio, es lo que surge cuando empieza a decaer la alucinación del enamoramiento, pero no nos damos cuenta de que queremos estar con esa otra persona porque nos queremos y queremos compartir la vida. El amor es una decisión que toman las parejas y ahí es cuando se empieza a construir. Es consciente. Enamorarse es inconsciente. Muchos romances terminan cuando la pareja se da cuenta de que no tiene nada en común", añade.

"Jesucristo fue el que empezó a hablar del amor como una energía de transformación que es capaz de hacer nuestra vida más bonita. La idea del museo del amor se me ocurrió para ofrecer un marco de esperanza y de luz, porque nuestras vidas pueden ser más bonitas y nuestras relaciones también", concluye Coral.